鉅亨網編譯段智恆 2025-08-19 20:10

‌



《彭博》周二 (19 日) 報導，美國與歐洲官員已著手規劃強化烏克蘭軍事的安全保障方案，為日後安排俄羅斯總統普丁與烏克蘭總統澤倫斯基的會晤鋪路。這項計畫在白宮舉行的峰會中獲得明確承諾，美國總統川普也在會後承諾，美國將協調歐洲提供「第 5 條款式」的安全保證，避免未來協議中出現限制烏克蘭軍力規模的條件。

俄烏戰爭迎轉折？美歐啟動安全保障 川普牽線普丁與澤倫斯基會晤(圖：REUTERS/TPG)

美歐協調安全保證 擬採「北約式」防衛條款

‌



根據知情人士，安全保障方案將由軍事與情報單位進一步細化，目標是確保基輔能自由擴編軍隊，不受俄方要求約束。川普與歐洲領袖在白宮的會議上，廣泛支持類似北約集體防衛條款的保障模式，此概念最早由義大利總理梅洛尼 (Giorgia Meloni) 提出。

川普在 Truth Social 發文表示，會議已討論由多個歐洲國家提供烏克蘭安全保證，美方將協調其中角色。歐盟領袖預計周二透過視訊會議接收簡報。計畫未來可能包含多國部隊進駐，但具體形式尚待敲定。

雖然討論帶來正面訊號，但仍存在不確定性。一名歐洲官員指出，普丁上周成功避免美國追加制裁，仍是一項重大勝利，且若協商陷入僵局，川普可能將責任推給基輔與歐洲。俄羅斯外交部則聲明，絕不接受北約國部隊進入烏克蘭。

川普特使魏科夫 (Steve Witkoff) 則稱，莫斯科對烏克蘭獲得安全保障持開放態度，甚至可能接受包含類北約防衛條款的表述。不過，協議不會涉及烏克蘭加入北約，這仍是莫斯科的底線。

川普推動三方峰會 領土爭議留待澤普直談

川普在白宮會議後致電普丁，敦促安排與澤倫斯基的會晤，並表示將舉行「三方會議」，由兩位總統加上自己共同參與。目前克里姆林宮僅低調證實討論此構想，尚未同意。

在峰會前，歐洲與基輔原本憂心川普會迫使烏克蘭做出領土讓步。俄羅斯已明確要求烏方交出整個頓巴斯 (Donbas，包括頓內茨克與盧甘斯克)，並凍結札波羅熱與赫松的現有戰線。烏方則強調，領土問題只能由澤倫斯基與普丁直接談判。

川普先前曾暗示任何協議恐涉及領土妥協，但在與普丁於阿拉斯加會面後，他撤回立即停火與加碼制裁的威脅。白宮會議中，雙方同意必須停止戰火，但細節仍未確定。

德國總理梅爾茨 (Friedrich Merz) 在會後表示，會議成果「超出預期」。然而，就在峰會進行期間，俄軍對烏克蘭中部波爾塔瓦州發動空襲，重創克列緬丘克煉油廠，凸顯戰爭持續的殘酷現實。