‌



蘋果成功守住用戶隱私 英國放棄「開後門」計畫(圖：REUTERS/TPG)

英國放棄後門要求 蘋果獲重大勝利

‌



美英兩國經過一系列高層會談，最終促使英國政府讓步。英國原先要求蘋果在加密雲端服務中設置技術性後門，以便官方存取資料。蘋果則一再拒絕，理由是這將破壞端對端加密的本質。

端對端加密技術確保通訊僅能由雙方裝置解讀，連服務提供者本身也無法檢視內容。若蘋果同意設置後門，不僅形同削弱隱私，也會打開駭客攻擊的大門。美國情報單位亦警告，一旦建構後門，最終難免外洩並被惡意勢力利用。

蘋果與政府的對峙並非首次。2016 年美國聯邦調查局 (FBI) 就曾要求蘋果協助解鎖恐攻槍手的 iPhone，但遭公司拒絕。其他科技企業也面臨過類似壓力，例如 Meta(META-US)在宣布 Messenger 訊息全面加密時，曾引發英國內政部強烈反彈。

全球加密爭議持續 科技公司與政府角力

這次英國讓步，可能對全球加密辯論產生深遠影響。長期以來，各國政府與執法單位主張，必須能突破加密系統，協助調查恐怖主義或兒少性侵犯罪。然而，科技業與資安專家則警告，任何後門機制都會削弱用戶安全，最終反而讓犯罪與駭客有機可乘。

對蘋果而言，此舉意味公司可能重啟「進階資料保護」(Advanced Data Protection, ADP) 雲端服務。這項服務能以端對端加密保護使用者的雲端資料，例如照片與備份，但蘋果今年 2 月因英國的監管壓力而暫停提供。外界關注，隨著政策鬆綁，ADP 是否能重新在英國市場上線。