鉅亨網編譯段智恆 2025-08-15 00:00

輝達中國銷售恐季繳7億美元稅 投資人信心不減(圖：REUTERS/TPG)

根據輝達財報，第一季該公司在中國銷售產品總額約 55 億美元，占總營收約 13%，其中受新稅影響的晶片約占 80%，金額接近 50 億美元。換言之，輝達每季可能需繳納約 7 億美元給美國財政部。雖然這並非小數目，但對一家每季可賺取 200 億美元淨利、且營收增速在人工智慧 (AI) 熱潮中持續高達數百億美元的公司而言，這筆稅負幾乎微不足道。

Blue Chip Daily 創辦人 Larry Tentarelli 認為，若稅負針對的是輝達整體營收，影響會很大，但由於中國並非最大市場，占比有限，因此「這只是一個小小的減速帶」。

稅負影響有限 投資人情緒不減

分析師預估，輝達將於 8 月 27 日公布第二季財報，營收可望年增 53% 至 459 億美元，獲利則成長 44%。然而，中國市場的不確定性依舊存在。《彭博》本周報導，北京當局已鼓勵本地企業避免使用輝達晶片，可能壓抑未來銷售。此外，市場擔憂晶片業者或將更頻繁捲入美國聯邦貿易政策，甚至面臨中國正式建議禁用特定美製晶片的風險。

美國全球投資公司 (U.S. Global Investors) 交易主管 Michael Matousek 表示，若撇除這些新聞因素，投資輝達股票仍有來自中國市場的潛在上行空間，但政策風險隨時可能變化。

AI 需求仍是股價核心動能

市場普遍認為，只要 AI 基礎建設需求持續火熱，稅負消息不會動搖投資人信心。花旗分析師 Christopher Danely 形容此稅負對超微影響「如同空有熱量的卡路里」，因為涉及的產品毛利偏低，而且這些 AI 圖形處理器 (GPU) 未來仍可能再度被中國禁售。

Bernstein 分析師 Stacy Rasgon 則憂心，這種稅收安排可能樹立先例，「看似只是為了收錢，對戰略議題並無實質作用」。

不過，真正牽動輝達估值的，仍是能否持續交付最先進的晶片，尤其是備受期待的 Blackwell 系列產品。Visible Alpha 分析師 Melissa Otto 指出，市場關注的是 Blackwell 能否達到甚至超越預期，因為這是未來需求與成長的最大動力來源，並將最終決定公司的獲利表現與股價走勢。