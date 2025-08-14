經濟學家Sumerlin有意角逐聯準會主席 稱降息2碼是「容易決定」
鉅亨網編譯王貞懿
根據《CNBC》周四（14 日）報導，聯準會主席候選人之一的經濟學家 Marc Sumerlin 表示有意接任該職位，並認為應積極降息 50 個基點。同時，他也強調聯準會獨立性的重要。
近十位聯準會主席候選人之一的經濟學家 Marc Sumerlin 表示有意接任該職位，並認為積極降息是適當選擇。
曾在小布希總統任內擔任資深經濟學家的 Sumerlin 在《CNBC》訪問中表示，現在要降息是容易的決定。他表示，有鑒於目前的殖利率結構加上勞動市場疲軟和通膨穩定，「這告訴我們可以輕易降息 2 碼，完全不會造成任何干擾。對我來說這幾乎是不需要動腦的決定。」
隨著接替現任主席鮑爾的競逐看似競爭激烈，Sumerlin 的利率立場至少在方向上與美國總統川普一致。
在提名競賽方面，目前擔任 Evenflow Macro 管理合夥人的 Sumerlin 確認，上周接到白宮聯繫。他指出自己與財政部長貝森特是密友，貝森特在尋找下任主席過程中扮演主導角色，兩人「大概 12 年來每周都在討論貨幣政策」。
「我上周三接到電話說會有一份名單，我會在其中。這是我目前所知的全部，」他說，「我在等待接下來該怎麼走的更多指引。」
Sumerlin 表示，只要符合某些條件，他有意接受提名。「我認為如果是聯準會主席，這對世界來說是關鍵任務。你必須願意承擔，」他說。「我從未見過總統。這取決於我們是否意見一致。」
Sumerlin 強調聯準會獨立性的重要。「你必須明白每天走進辦公室都要為美國人民盡最大努力，會面臨批評並準備應對，」Sumerlin 說。「理想情況下，你希望進入時知道彼此同調。同調是雙向的，這將是試圖釐清的過程的一部分。」
除了 Sumerlin，其他候選人包括現任理事鮑曼（Michelle Bowman）和華勒（Christopher Waller）、國家經濟委員會主任哈塞特（Kevin Hassett）和前理事沃許（Kevin Warsh），以及其他人選。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 撤換聯準會主席就能降息？華爾街為何說會適得其反？
- 聯準會主席熱門人選沃許：鮑爾因關稅恐懼不敢降息是個大問題
- 比特幣創新高後遇PPI打壓回落 分析師：上漲動能未盡
- 〈美股早盤〉美7月PPI升溫動搖Fed下月降息預期 主要指數開低
下一篇