鉅亨網編譯段智恆 2025-08-15 02:03

根據《彭博》周四 (14 日) 報導，美國聯準會 (Fed) 隔夜附賣回協議 (RRP) 工具的使用量降至逾四年來最低，顯示市場資金正轉向購買短期美國公債 (T-bills)，以響應財政部籌資需求。紐約聯準銀行數據顯示，周四共有 14 家參與者在該工具停放的資金合計 288 億美元，為 2021 年 4 月以來最低，同時參與者人數也創同期新低。

Fed隔夜附賣回金額創逾4年新低 資金湧向短期美債(圖：REUTERS/TPG)

隔夜附賣回 (Overnight Reverse Repurchase Agreement Facility, RRP) 是 Fed 吸收市場短期閒置資金的工具，機構可將現金停放於 Fed 並獲取隔夜利息。該工具使用量下降，意味資金正流向其他投資標的，如近期大量發行的短期美國公債。

‌



此工具主要由銀行、政府支持企業及貨幣市場基金使用，用於將閒置資金借給央行並獲得隔夜利息。近來隨著財政部為應對不斷擴大的財政赤字，並在上月提高債務上限後加快發行短期公債，市場資金逐步流出 RRP，轉投 T-bills。

花旗策略師 Jason Williams 與 Alejandra Vazquez Plata 預估，RRP 使用量可能在 8 月底前接近歸零，在 RRP 幾乎未使用的情況下，財政部現金餘額增加，將直接消耗銀行準備金，「提高融資市場出現壓力事件的可能性」。

市場留意一旦 RRP 資金見底，現金將開始從銀行準備金流出。準備金對維持市場流動性與金融體系穩定至關重要，同時影響 Fed 縮減資產負債表的空間。當前美國銀行準備金規模約 3.3 兆美元，仍屬「充裕水準」。