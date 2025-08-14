鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-08-14 22:10

‌



蘋果 (AAPL-US) 周四 (14 日) 宣布，旗下智慧手錶的血氧偵測功能將在美國部分機型重新啟用，透過軟體更新讓使用者可在 iPhone 上檢視血氧數據，這是該功能在歷經多年專利訴訟與進口禁令後重返美國市場。

蘋果血氧功能美國解禁！Apple Watch軟體更新啟用(圖：REUTERS/TPG)

蘋果表示，Apple Watch Series 9、Series 10 與 Apple Watch Ultra 2 的美國用戶，將可在更新至 iOS 18.6.1 與 watchOS 11.6.1 後啟用血氧測量功能。這些機型在出貨時並未開啟該功能，而是因去年底遭美國國際貿易委員會 (ITC) 裁定侵權、並被美國海關禁止進口後，蘋果被迫移除相關功能。

‌



爭議源於加州爾灣的醫療科技公司 Masimo Corp.，該公司指控蘋果在洽談合作後挖角員工並竊取其脈搏血氧 (pulse oximetry) 技術專利。Masimo 在 2023 年成功說服 ITC 對蘋果 Series 9 與 Ultra 2 下達進口禁令，認定蘋果的血氧檢測技術侵犯其專利。蘋果雖一度透過美國聯邦巡迴上訴法院 (Federal Circuit) 暫緩禁令並恢復銷售，但隨後禁令恢復生效，蘋果便移除了美國境內 Apple Watch 的血氧功能。

蘋果本周表示，此次更新獲美國海關批准，採用技術繞道 (workaround)，將血氧數據計算移至配對的 iPhone 完成。用戶可在 Apple Watch 的血氧 App 啟動測量，由手錶感測器收集數據後傳至 iPhone 計算，並在健康(Health)App 的呼吸(Respiratory) 分類中檢視結果，而非直接在手錶上顯示。