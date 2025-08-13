鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-08-13 02:00

‌



美國聯準會 (Fed) 兩位官員周二 (12 日) 先後發表談話，針對利率政策與經濟前景釋出不同側重觀點。堪薩斯城聯準銀行總裁施密德 (Jeffrey Schmid) 強調當前利率應維持不變，避免因關稅對通膨影響有限而過早降息；里奇蒙聯準銀行總裁巴金 (Tom Barkin) 則認為，消費者支出將是未來通膨與就業走勢的關鍵變數。此番談話背景為美國 7 月消費者物價指數 (CPI) 增速溫和，核心 CPI 年增 3.1%，略高市場預期的 3.0%。

消費與通膨解讀不同！Fed兩官員同日發聲 降息時機看法不一(圖：REUTERS/TPG)

施密德：關稅影響有限 非降息理由

‌



施密德在奧克拉荷馬州一場經濟發展會議上表示，儘管近期關稅上調對通膨的推升效應有限，但這不應被視為放鬆貨幣政策的理由，反而證明當前政策「校準適當」。他指出，經濟仍具動能、企業信心增強，而通膨仍高於目標水準，因此維持「略具限制性」的利率立場在目前仍是合宜之舉。

施密德認為，政策利率 (4.25% 至 4.50%) 距離中性利率不遠，雖然就業成長近月明顯放緩，但勞動市場依然穩健。在需求增長放緩跡象不明顯前，他不會支持降息，並警告若過度刺激需求，反而可能引發通膨壓力急升。他強調，若未來出現需求明顯轉弱，他將重新評估立場。

巴金：消費者行為將決定經濟走向

巴金則在芝加哥一場醫療團體會議上指出，消費者支出模式將在未來幾個月決定通膨與就業的走勢。他提到，近期民眾為因應關稅與物價上漲預期，提前購買商品 (如 iPhone) 並削減旅遊、住宿等服務支出，這種行為可能削弱關稅的通膨效應。

然而，他也警告，若消費者支出急遽下降，企業可能因銷售與利潤下滑而裁員，推高失業率。巴金認為，儘管 7 月就業增速放緩值得關注，但在移民政策收緊與人口老化壓縮勞動供給的情況下，企業大規模裁員的風險仍可控。他並表示，目前利率水準「位置良好」，足以應對通膨或失業率的上行壓力。