鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-01-08 14:27

據《路透》引述知情人士透露，由於中國監管機構是否會批准 H200 人工智慧晶片出貨，仍存在持續的不確定性，輝達 (NVDA-US) 要求中國客戶針對 H200 晶片訂單支付全額預付款，以對沖潛在風險。

路透：輝達要求中國客戶購買H200晶片要預付全額款項(圖:shutterstock)

知情人士表示，輝達此次實施了極為嚴格的條款，要求訂單一旦下達，客戶必須全額付清，且不允許取消、要求退款或更改配置。在特殊情況下，客戶或許能以商業保險或資產抵押，做為現金支付的替代方案。

消息人士指出，輝達過往對中國客戶的標準條款雖包含預付款要求，但有時允許客戶支付押金而非全額。然而，有鑑於 H200 晶片出貨的監管前景並不明確，輝達此次對條件的執行尤為嚴格。

同樣是專為中國設計的晶片，H200 效能比現已被封鎖的 H20 晶片高出約六倍。儘管中國國內晶片製造商如華為已開發出昇騰 910C 等 AI 處理器，但在大規模訓練高階 AI 模型方面，其效能仍落後於輝達的 H200。

中國科技公司對 H200 的需求量極大，據悉已下訂超過 200 萬顆晶片，每顆晶片定價約為 27,000 美元，此數字已遠超輝達擁有的 70 萬顆庫存。

然而，這種嚴苛的付款結構，實質上將財務風險從輝達轉移到了客戶身上。客戶必須承諾投入資金，卻無法確定北京是否會批准晶片進口，也無法確定能否按計畫部署技術。此外，據傳北京近期已要求部分中國科技公司暫時停止 H200 晶片訂單，因監管機構仍在決定每位客戶需在每筆 H200 訂單中，搭配購買多少國產晶片。