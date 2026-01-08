面板廠自結盈餘 友達去年11月每股虧0.1元 彩晶12月每股虧0.13元
鉅亨網記者彭昱文 台北
面板廠近期股價波動較大，依規定紛紛公告自結損益，友達 (2409-TW) 去年 11 月稅後淨損 7.27 億元、每股虧損 0.1 元；彩晶 (6116-TW) 去年 12 月自結稅後淨損 3.72 億元、每股虧損 0.13 元。
友達去年 11 月營收 240.36 億元，月增 14.9%、年增 3%；累計 2025 年前 11 月營收 2561.98 億元，年增 0.2%。彩晶去年 12 月營收 9.39 億元，約持平 11 月，年減 4%；2025 年全年營收約 105.9 億元，優於 2024 年的 99.64 億元。
研調機構集邦 (TrendForce) 預估，1 月部分電視品牌採購動能仍相對強勁下，支撐電視面板需求、整體供需可望維持穩定，也讓電視面板價格轉為上漲趨勢，1 月全尺寸估將上漲 1 美元、第一季更可望進入上漲循環。
面板報價可望上漲，加上 CES 展題材帶動，面板族群近期股價強勢，彩晶本周連四天漲停，今日收 11.65 元，來到 2024 年 2 月以來近 2 年高點；友達今日雖然漲多拉回下跌 6%，但 1 月以來也已上漲 27%。
