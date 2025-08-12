中國要求解釋原因 叫停阿里巴巴、騰訊輝達H20晶片採購

鉅亨網編譯王貞懿 綜合外電 2025-08-12 23:48

據《彭博》周二 (12 日) 報導，中國相關部門近期向國內企業發出通知，建議避免使用輝達 (NVDA-US) 專為中國市場設計的 H20 AI 晶片，特別是在政府及關鍵基礎設施領域。此舉可能阻礙輝達在中國這個重要市場的業務發展。

中國當局建議企業避免使用輝達H20晶片，特別是政府相關工作。(圖:Shutterstock)

根據知情人士透露，多家企業收到官方通知，不鼓勵使用這款性能較低的 H20 晶片，主要針對國有企業或民營企業的任何政府或國家安全相關工作。

H20 晶片是輝達為符合美國出口管制要求而推出的「特供版」AI 晶片，效能較其高階產品有所限制。美國上月解除對 H20 晶片在中國的銷售禁令，這是目前輝達獲准在中國銷售的最先進 AI 晶片。

輝達否認晶片存在安全疑慮

輝達周二回應稱，H20 晶片「並非軍用產品，也不用於政府基礎設施」。「中國有充足的國產晶片供應來滿足需求。中國不會也從未依賴美國晶片進行政府運營，就像美國政府不會依賴中國晶片一樣，」該公司聲明表示。

此舉是在中國官方媒體報導 H20 晶片安全疑慮後出現的。近期中國官方媒體及監管機構多次質疑該晶片的安全性，稱其可能存在「後門風險」。輝達表示，其晶片沒有允許遠端存取或控制的「後門」。

阿里騰訊等被要求暫停採購

據《金融時報》周二報導，北京正對阿里巴巴 (9988-HK) 和字節跳動等中國大型科技公司的 H20 晶片訂單施壓。工信部要求這些公司解釋為何需要訂購 H20 晶片，而非使用國產替代品。一些科技公司因監管機構的質疑而計劃減少訂單。

監管機構告訴這些公司，在完成對晶片潛在安全風險的調查之前，必須暫停新的晶片採購。

國產晶片受惠股價上漲

中國也在努力推廣國內開發的技術，包括華為製造的 AI 晶片。目前，華為昇騰 910B、寒武紀 MLU370 等國產 AI 晶片已在多個行業實現規模化應用。輝達正與這家中國競爭對手爭奪 AI 晶片主導地位。

此次 H20 限制行動，是在美國總統川普周一暗示可能允許輝達在中國銷售其先進 Blackwell 晶片縮減版之後出現的。

中國外交部周二表示，希望美國採取實際行動，維護全球晶片供應鏈的穩定和順暢運行。