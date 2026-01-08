稅務利益神助攻！兆豐金2025獲利拉尾盤 全年狂賺逾350億創新高 EPS 2.37元

兆豐金 ( 2886-TW ) 昨（7）日公告 2025 年 12 月自結獲利，單月稅後純益達 31 億元，較 11 月大幅成長 90.3%，展現強勁衝刺力道。累計 2025 年全年稅後純益來到 350.9 億元，較 2024 年的 347.6 億元微幅成長 0.9%，獲利表現不僅成功轉為正成長，更連續兩年刷新歷史新高紀錄，全年每股稅後純益（EPS）為 2.37 元。

12 月獲利大幅躍升的主因，在於核心子公司兆豐銀行表現亮眼，除了財務操作收益與利息淨收益同步增加外，最後一個月認列的所得稅利益挹注，成為推升金控單月獲利翻倍的關鍵。綜觀全年表現，兆豐銀行稅後純益達 289.2 億元，年增 1.9%，依舊是集團最穩固的獲利引擎。