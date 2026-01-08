稅務利益神助攻！兆豐金2025獲利拉尾盤 全年狂賺逾350億創新高 EPS 2.37元
鉅亨網記者張韶雯 台北
兆豐金 (2886-TW) 昨（7）日公告 2025 年 12 月自結獲利，單月稅後純益達 31 億元，較 11 月大幅成長 90.3%，展現強勁衝刺力道。累計 2025 年全年稅後純益來到 350.9 億元，較 2024 年的 347.6 億元微幅成長 0.9%，獲利表現不僅成功轉為正成長，更連續兩年刷新歷史新高紀錄，全年每股稅後純益（EPS）為 2.37 元。
12 月獲利大幅躍升的主因，在於核心子公司兆豐銀行表現亮眼，除了財務操作收益與利息淨收益同步增加外，最後一個月認列的所得稅利益挹注，成為推升金控單月獲利翻倍的關鍵。綜觀全年表現，兆豐銀行稅後純益達 289.2 億元，年增 1.9%，依舊是集團最穩固的獲利引擎。
在其他子公司方面，兆豐證券全年稅後純益為 22.5 億元，年減 11.4%。獲利下滑主因受國際政經情勢干擾，尤其 2025 年 4 月美國總統川普祭出對等關稅政策引發全球股災，兆豐證券基於風險控管機制，執行停損操作，導致操作部位認列損失，進而影響全年獲利表現。
儘管證券端受到關稅戰流彈波及，但兆豐金控憑藉銀行端的稅務利益與利息收入補位，加上呆帳提存減少，成功抵銷外部市場波動，確保整體金控獲利續創高峰。法人預期，隨着資本適足率維持高檔，2026 年股利政策將延續高現金配發比例，回饋股東支持。
