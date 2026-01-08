〈電子五哥營收〉緯創2025年營收翻倍小勝廣達 同步站上2兆元關卡創新高

緯創 (3231-TW) 今 (8) 日公告 12 月營收 2552.55 億元，第四季營收 7209.41 億元，2025 全年營收突破 2 兆關卡，衝上 2.19 兆元，年增超過 1 倍，創歷史新高紀錄，略高於廣達 (2382-TW) 的 2.12 兆元。