〈電子五哥營收〉緯創2025年營收翻倍小勝廣達 同步站上2兆元關卡創新高
鉅亨網記者劉玟妤 台北
緯創 (3231-TW) 今 (8) 日公告 12 月營收 2552.55 億元，第四季營收 7209.41 億元，2025 全年營收突破 2 兆關卡，衝上 2.19 兆元，年增超過 1 倍，創歷史新高紀錄，略高於廣達 (2382-TW) 的 2.12 兆元。
緯創 12 月營收 2552.55 億元，月減 9.05%，年增 1.42 倍；第四季營收 7209.41 億元，季增 26.97%，年增 1.43 倍；累計 2025 全年營收 2.19 兆元，年增 1.08 倍。緯創表示，由於 11 月為 AI 伺服器出貨產品高峰，因此 12 月營收較 11 月略微衰退。
至於三大產品出貨，緯創 12 月筆電出貨 260 萬台，月增 18.18%，年增 44.44%；桌機出貨 100 萬台，月增 11.11%，年增 25%；顯示器出貨 110 萬台，月增 22.22%，年增 30.95%。第四季筆電出貨 690 萬台，季增 7.81%，年增 30.19%；桌機出貨 280 萬台，季增 14.29%，年增，年增 16.67%；顯示器出貨 290 萬台，季增 18.37%，年增 18.85%。2025 年筆電出貨 2410 萬台，年增 19.3%；桌機出貨 1000 萬台，年增 6%；顯示器出貨 960 萬台，年減 1%。
緯創指出，受到季節性因素影響，加上第四季基期較高，預期 PC 相關產品第一季出貨季對季將下滑，不過若與去年同期相比，PC 相關產品出貨年對年將成長。
AI 伺服器方面，緯創指出，第一季動能延續，需求仍然非常強勁，將呈現淡季不淡走勢。至於網通，緯創預期第一季將較去年第四季成長，並維持全年出貨 10 倍成長展望。
另外，緯穎 (6669-TW) 今天同步公告 12 月營收 1042.91 億元，月增 7.6%，年增 1.44 倍；第四季營收 2924.4 億元，季增 9.6%，年增 1.53 倍；2025 全年營收 9506.63 億元，年增 1.64 倍。
