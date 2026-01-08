鉅亨網編譯鍾詠翔 2026-01-08 15:02

據英國《每日電訊報》等媒體報導，丹麥國防部周三（7 日）證實，根據軍事規定，若美國武力奪取格陵蘭島，丹麥士兵可以「先開槍再請示」。

據丹麥《貝林時報》報導，這項 1952 年制定的軍事規定顯示，一旦發生入侵行為，「即使指揮官尚不知曉宣戰或戰爭狀態，被攻擊部隊也必須立即投入戰鬥，無需等待或尋求命令」。

當被問及此事時，丹麥國防部給出回應：「國家受到攻擊和戰爭期間採取軍事防禦措施的命令仍然有效。」

據《美聯社》報導，白宮對格陵蘭島的威脅已升至新高度，美方拒絕排除武力奪取可能。

美國白宮新聞秘書萊維特周三說，川普總統和國安團隊正在積極討論可能「購買」格陵蘭島的方案。在如何得到格陵蘭島問題上，萊維特表示：「總統保留所有選項」。

美國智庫德國馬歇爾基金會研究員萊塞對白宮表態感到震驚。萊塞警告，美方一旦採取行動，將引發嚴重後果。

川普上任以來多次揚言要得到格陵蘭島，近日相關言論引發丹麥等歐洲國家強烈反對。丹麥首相弗雷澤里克森 1 月 5 日警告，如果美國對北約（NATO）盟國採取軍事行動，「一切都將終結」。