鉅亨網編譯段智恆 2025-08-11 20:00

根據《路透》調查，雖然市場預期聯準會 (Fed) 今年將展開降息、短天期美債殖利率可能走低，但受關稅引發的通膨疑慮與龐大債務發行影響，長天期美債殖利率在未來數月仍可能小幅攀升。

關稅+債務「雙重夾擊」！美債殖利率曲線恐走陡

過去兩年期與 10 年期美債殖利率自 7 月中以來均下滑約 25 個基點，即使本季美國財政部預計將發行近 5,000 億美元的新債，市場仍押注降息。先前就業數據大幅下修，促使總統川普撤換勞工部高層，並進一步引發市場對就業市場疲軟與政治干預 Fed 政策的擔憂。

降息預期升溫 長短天期走勢分化

根據調查，9 月降息幾乎已成定局，期貨市場並已計入年底前再降近兩碼的可能性。貝萊德投資研究院主管 Jean Boivin 表示，Fed 雖傾向寬鬆，但通膨壓力仍不配合，限制了降息空間。

美國關稅升至大蕭條以來最高水準，不少投資人雖認為這是短期刺激通膨，但也有人擔心通膨將更持久。市場普遍預期，本周公布的 7 月消費者物價指數 (CPI) 將再度上升。

調查顯示，10 年期美債殖利率目前約為 4.27%，預計 3 個月後小幅升至 4.30%，並維持至明年 1 月底與一年後；2 年期殖利率則預計 6 個月後降至 3.60%，一年後再降至 3.50%。殖利率曲線 (2 年與 10 年期利差) 有望自目前的 50 個基點擴大至 80 個基點。

龐大債務發行與財政疑慮支撐長端利率

嘉信理財 (Schwab) 固定收益策略師 Collin Martin 指出，貿易政策不確定性與財政疑慮，以及龐大的美債發行量，可能讓長端殖利率維持偏高。未來數季的大規模債務銷售，將限制長天期殖利率下行，即便通膨漲幅低於預期，也可能因「期限溢價」上升而保持高檔，以吸引邊際買盤。

此外，川普對 Fed 主席鮑爾與美國官方統計數據的頻繁批評，加深了市場對央行獨立性的疑慮。Boivin 表示，美國長期利率仍將面臨上行壓力，投資人會要求更高的報酬以承擔長期持債風險。