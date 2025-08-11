鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-08-11 22:31

企業人工智慧 (AI) 軟體公司 C3 AI 周一 (11 日) 早盤股價一度暴跌逾 25%，此前公布的 2026 會計年度第一季 (截至 7 月底)/ 本季初步財報顯示，營收與市場預期落差巨大，且同時宣布重組全球銷售與服務部門。

C3.ai第一季初步財報暴雷 早盤股價一度崩逾25%(圖：REUTERS/TPG)

C3 AI 預估，第一季營收將介於 7,020 萬至 7,040 萬美元，不僅低於去年同期的 8,720 萬美元，也遠不及分析師預期。根據公司聲明，這些數據為未經審計的初步估算。該公司執行長 Thomas Siebel 在聲明中直言，該季度的銷售表現「完全不可接受」，並將原因歸咎於重組過程的干擾，以及自身健康狀況的影響。

公司預計，第一季按照美國會計準則 (GAAP) 計算的營業虧損將達 1.247 億至 1.249 億美元，虧損幅度大幅擴大，相較去年同期的 7,259 萬美元惡化明顯。Siebel 表示，由於健康問題，他無法像過去一樣積極參與銷售工作，「回顧起來，我的積極參與可能比我原本想像的更具影響力」。

Siebel 今年 7 月透露，自己在年初被診斷出罹患自體免疫疾病，導致嚴重視力受損。他同時宣布計畫卸任，並與董事會啟動執行長繼任人選的尋找工作。

儘管視力問題仍在，但席貝爾表示健康狀況已「大幅改善」，感覺強壯且完全投入，將盡快物色「優秀」的接班人選，並對公司未來加速發展充滿信心。

分析師對此表現出警惕。Wedbush 分析師 Dan Ives 直言，這是「極為慘烈的一季」，若 C3 AI 無法扭轉頹勢，「更艱難的日子可能還在後頭」。彭博產業研究 (Bloomberg Intelligence) 分析師 Sunil Rajgopal 則認為，業績可能促使管理層更深入地重新評估公司策略。