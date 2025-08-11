輝達、超微晶片出口中國要「抽成」？川普新招震撼業界
鉅亨網編譯段智恆
根據《彭博》周一 (11 日) 報導，美國總統川普推動的一項新協議，要求輝達 (NVDA-US) 與超微 (AMD-US) 將部分對中國銷售晶片的營收 15% 繳交給美國政府，震驚國際貿易界，專家警告這可能開啟「以收費換取出口許可」的危險先例。
根據協議，輝達的 H20 人工智慧 (AI) 加速器與超微的 MI308 晶片原先被川普政府列為禁售中國產品，須取得出口許可方可銷售。此舉被新加坡國際戰略研究院 (ISEAS) 研究員、前美國貿易談判代表歐爾森 (Stephen Olson) 形容為「史無前例」，等同將美國貿易政策貨幣化，企業必須付費才獲出口資格。
以收費換取出口許可引爭議
貿易政策專家認為，輝達與超微同意營收分成的做法，恐成為白宮鎖定其他產業與產品的模式。Hinrich Foundation 貿易政策主管 Deborah Elms(艾姆斯) 指出，「理論上可衍生各種公司或國家專屬的交易，只要付錢就能獲得貿易權。」她同時質疑此舉的合法性，因為美國憲法禁止徵收出口稅。
川普政府已面臨一宗關於動用《國際緊急經濟權力法》實施「對等關稅」的訴訟，川普甚至警告，若法院裁定其關稅政策非法，可能引發「大蕭條」。
近年川普屢以交易式手法干預經濟，包括批准日本新日鐵收購美國鋼鐵公司 (X-US)，條件是遵守美國國安規範並給予美方「黃金股」；日、韓及歐盟則透過承諾在美投資換取 15% 關稅優惠，蘋果等企業亦因投資承諾而避開關稅。
美中晶片角力與商機並存
晶片是美中爭奪 AI 與自動化產業主導權的核心。拜登政府曾限制先進晶片出口中國，促使輝達研發規格較低的 H20 以規避限制，但川普政府今年 4 月收緊管制，禁止未經許可銷售。上月白宮改變立場，允許輝達與超微向中國市場銷售專門設計的降規產品，商務部長盧特尼克 (Howard Lutnick) 甚至表示，希望讓中國開發者「上癮」於美國技術。
然而，中國對 H20 的安全性與效率存疑，央視旗下的「玉淵譚天」帳號批評其存在安全漏洞與性能不足。但由於中國本土 AI 晶片產能有限，仍可能繼續採購，這不僅讓輝達與超微有望增加銷售，也讓美國政府藉此獲取額外收入。
川普尚未決定是否延長美中 90 天貿易休戰，休戰將於 8 月 12 日到期。盧特尼克上周表示，隨著雙方談判持續，延長的可能性「很大」。有分析認為，華府近期在國安立場上的態度稍微放軟，以利談判進行。
美國戰略與國際研究中心 (CSIS) 高級顧問甘思德 (Scott Kennedy) 警告，若缺乏適當監督，此模式恐導致「裙帶資本主義」，並造成國內政治緊張。他指出，這是美國經濟運作模式的重大轉變，「除了可能讓中國得利，其他人都不會高興。」
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- AI熱潮燒不停！SK海力士看旺HBM市場 估至2030年年均成長30%
- 宇樹科技王興興：機器人AI猶如「ChatGPT前夜」
- 台灣1-7月對美出口26年來首超中國大陸 AI需求成主要推手
- 川普呼籲中國「黃豆訂單翻4倍」 藉此大幅削減貿易逆差
下一篇