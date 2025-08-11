鉅亨網編譯段智恆 2025-08-11 19:31

‌



輝達、超微晶片出口中國要「抽成」？川普新招震撼業界(圖：REUTERS/TPG)

根據協議，輝達的 H20 人工智慧 (AI) 加速器與超微的 MI308 晶片原先被川普政府列為禁售中國產品，須取得出口許可方可銷售。此舉被新加坡國際戰略研究院 (ISEAS) 研究員、前美國貿易談判代表歐爾森 (Stephen Olson) 形容為「史無前例」，等同將美國貿易政策貨幣化，企業必須付費才獲出口資格。

‌



以收費換取出口許可引爭議

貿易政策專家認為，輝達與超微同意營收分成的做法，恐成為白宮鎖定其他產業與產品的模式。Hinrich Foundation 貿易政策主管 Deborah Elms(艾姆斯) 指出，「理論上可衍生各種公司或國家專屬的交易，只要付錢就能獲得貿易權。」她同時質疑此舉的合法性，因為美國憲法禁止徵收出口稅。

川普政府已面臨一宗關於動用《國際緊急經濟權力法》實施「對等關稅」的訴訟，川普甚至警告，若法院裁定其關稅政策非法，可能引發「大蕭條」。

美中晶片角力與商機並存

晶片是美中爭奪 AI 與自動化產業主導權的核心。拜登政府曾限制先進晶片出口中國，促使輝達研發規格較低的 H20 以規避限制，但川普政府今年 4 月收緊管制，禁止未經許可銷售。上月白宮改變立場，允許輝達與超微向中國市場銷售專門設計的降規產品，商務部長盧特尼克 (Howard Lutnick) 甚至表示，希望讓中國開發者「上癮」於美國技術。

然而，中國對 H20 的安全性與效率存疑，央視旗下的「玉淵譚天」帳號批評其存在安全漏洞與性能不足。但由於中國本土 AI 晶片產能有限，仍可能繼續採購，這不僅讓輝達與超微有望增加銷售，也讓美國政府藉此獲取額外收入。

川普尚未決定是否延長美中 90 天貿易休戰，休戰將於 8 月 12 日到期。盧特尼克上周表示，隨著雙方談判持續，延長的可能性「很大」。有分析認為，華府近期在國安立場上的態度稍微放軟，以利談判進行。