Fed會議紀錄揭露內部分歧 12月降息決策並不輕鬆

綜合外媒報導，聯準會 (Fed) 周二 (30 日) 公布 12 月政策會議紀錄，顯示官員在是否降息以及後續政策路徑上出現罕見且明顯的分歧。儘管聯邦公開市場委員會 (FOMC) 最終仍決議降息，但多名官員坦言，該決策「相當接近」，甚至有人認為當時也可以選擇按兵不動。

根據會議紀錄，在 12 月 9 日至 10 日的會議中，多數官員最終支持將聯邦基金利率下調 1 碼 (25 個基點)，至 3.5% 至 3.75% 區間，為連續第三次降息。不過，部分支持降息的官員也承認，該決定是在通膨與就業風險拉鋸下做出的「艱難抉擇」。

降息一碼但共識不足 通膨與就業風險拉鋸

會議紀錄指出，多數官員認為，隨著近期就業成長放緩、失業率上升，政策立場朝向中性調整，有助於避免勞動市場出現更明顯惡化。但也有官員警告，通膨降溫進展可能停滯，若在通膨仍偏高的情況下過度寬鬆，恐削弱聯準會對 2% 通膨目標的政策可信度。

值得注意的是，支持降息與反對降息的意見同時存在。12 月會議最終以 9 比 3 通過降息決議，為 2019 年以來異議人數最多的一次。其中，有官員主張應更大幅度降息，也有官員反對任何降息行動，顯示政策立場分歧橫跨「偏鴿」與「偏鷹」兩端。

會後公布的經濟預測進一步凸顯分歧。19 名官員中，有 6 人預期 2025 年底利率應維持在降息前水準，暗示對 12 月降息持保留態度；整體預測中位數僅顯示明年可能再降息一次。

政府停擺影響判斷 數據不足加深決策難度

會議紀錄也反覆提及，美國政府歷時 43 天的停擺，導致關鍵經濟數據出現空窗，增加政策判斷難度。多名官員指出，缺乏即時的就業與通膨數據，使得決策風險升高，部分人認為應等待更多資料再行調整政策。

Fed 官員普遍認為，政府停擺期間的數據缺口，可能導致經濟活動指標出現短期波動，進而干擾對基本趨勢的判斷。隨著 12 月就業與消費者物價數據將於 1 月陸續公布，官員希望能藉此補齊決策所需資訊。

市場方面，目前投資人普遍預期，Fed 在 1 月 27 日至 28 日的下一次會議上，將維持利率不變。利率期貨顯示，短期內再次降息的機率不高。

後續政策走向不明 Fed 恐暫時按兵不動

會議紀錄顯示，即便多數官員認為若通膨持續回落，進一步降息仍屬合適，但「何時、降多少」仍未形成共識。有官員直言，在 12 月降息後，未來一段時間內維持利率不變，將有助於觀察通膨是否能持續朝目標邁進。

Fed 主席鮑爾在會後記者會中也表示，目前政策已足以防止就業市場進一步惡化，同時仍對通膨形成壓力，暗示政策可能進入觀望期。