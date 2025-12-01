鉅亨網編譯段智恆 2025-12-31 00:00

人工智慧 (AI) 泡沫疑慮、關稅戰升溫、地緣政治衝突接連登場，2025 年的美股市場幾度瀕臨失控邊緣，卻又一次次迅速反彈，讓敢於承受波動、逢低進場的投資人獲得回報。回顧這一年，許多華爾街投資人有一個共同感受：你必須夠勇敢。

標普 500 指數今年一度逼近熊市邊緣，隨後卻在短時間內強勢反彈，寫下近數十年最快速的復甦之一，並再創歷史新高。市場劇烈震盪的背後，除了 AI 產業的起伏與經濟數據變化，更與白宮政策動向高度相關。

‌



BCA Research 美國股票策略長 Irene Tunkel 形容，在川普政府主導下，「波動不是缺陷，而是市場特徵」。她指出，2025 年是一個獎勵靈活、願意修正看法、並敢於承擔風險的年份。

1 月 27 日：DeepSeek 震撼市場

1 月下旬，中國新創公司深度求索 (DeepSeek) 推出一款高效、低成本的 AI 模型，風險投資人 Marc Andreessen 稱其為「AI 的史普尼克時刻」(AI’s Sputnik moment.)，一度動搖市場對美國科技業領先地位的信心。

美股開盤後，輝達 (NVDA-US) 股價單日重挫 17%，市值蒸發近 6,000 億美元，創下史上最大單日跌幅之一，半導體類股更寫下 2020 年 3 月以來最差表現。

Laffer Tengler Investments 投資長 Nancy Tengler 回憶，當時她一邊趕往電視台接受訪問，一邊快速消化訊息，最終判斷這是逢低布局的機會。事後證明，DeepSeek 並未終結美國 AI 投資浪潮，那斯達克 100 指數不到一個月便重返新高，全年大漲 21%，輝達股價全年仍上漲約 40%。

4 月 2 日：「解放日」關稅震撼

4 月 2 日，川普在白宮玫瑰園宣布對全球多國祭出高關稅，震撼市場。亞洲股市率先崩跌，引發全球拋售潮，標普 500 指數短短數日內急挫，創下疫情以來最劇烈的市場波動。

Natixis 投資組合策略師 Garrett Melson 形容，那是 2020 年 3 月後最猛烈的市場衝擊，甚至連一向被視為避風港的美國公債也同步下跌。中國隨後反擊，市場對經濟衰退的憂慮急速升溫。

Argent Capital 投資經理 Jed Ellerbroek 坦言，當時不確定性過高，選擇按兵不動，而不是急於撿便宜。多名投資人與分析師開始密集追蹤關稅影響，但政策反覆，使精算模型很快失去意義。

4 月 9 日：關稅暫停引爆暴漲

僅一周後，市場情緒急轉直下。4 月 9 日，在公債殖利率飆升引發白宮警覺後，川普宣布暫停部分關稅 90 天。消息公布後不到 10 分鐘，標普 500 指數暴漲 7%，終場大漲 9.5%，創下 2008 年以來最大單日漲幅。

市場很快形成所謂的「TACO 交易」(Trump Always Chickens Out)，意即投資人開始押注川普最激進的關稅威脅最終會退讓，逢低買進成為主流策略。

6 月 21 日：美國轟炸伊朗

6 月下旬，美國轟炸伊朗核設施的消息震撼市場，外界憂心中東衝突擴大。Siebert Financial 投資長 Mark Malek 當時反而預期市場將「利空出盡」。

10 月 10 日：加密貨幣急挫

10 月，川普威脅對中國加徵 100% 關稅，引發風險資產拋售，加密貨幣首當其衝。比特幣在衝破 12.5 萬美元後急跌，成為少數未能受惠「逢低買進」策略的市場。

Arca 投資長 Jeff Dorman 指出，市場槓桿部位快速去化，讓加密資產承壓。比特幣勢將寫下 2022 年以來首度年度下跌，也重創與加密相關的股票。

11 月 21 日：年終鬆一口氣

11 月下旬，市場再度出現轉機。就業市場降溫，促使市場預期聯準會將持續降息，美股重新走高。儘管關稅戰、政府關門與聯邦裁員陰影仍在，美國經濟仍展現韌性，AI 投資熱潮也未崩解。

華爾街策略師普遍預期，標普 500 指數有望連續第四年上漲，若成真，將創近 20 年最長多頭紀錄。