2025 年進入最後幾個交易日，全球股市在缺乏明確催化因素下震盪整理。美股在科技股再度遭到拋售後走勢偏弱，主要指數於周二 (30 日) 開盤表現平淡，前一個交易日則出現近兩週來最大單日跌幅。公債價格走低、殖利率上揚，貴金屬則在自歷史高點回落後出現反彈，市場整體交投清淡，投資人多半觀望年底前的風險變化。

截稿前，道瓊工業指數跌近 80 點或近 0.2%，那斯達克綜合指數跌近 15 點或近 0.1%，標普 500 指數跌 0.06%，費城半導體指數漲近 0.2%。

隨著 2025 年進入最後幾個交易日，全球股市在缺乏明確催化因素下動能轉弱，美股持續整理，貴金屬則在先前重挫後回穩反彈。市場交投清淡，投資人轉而關注聯準會 (Fed) 即將公布的會議紀錄，以尋找 2026 年利率走向的線索。

匯市方面，中國在岸人民幣兌美元匯率升破 7 元關卡，為 2023 年以來首見，美元指數則大致持平。分析指出，人民幣走強成為近期匯市的關注焦點之一。

整體來看，全球股市正邁向連續第三年上漲的一年，但 2025 年表現最強的並非美股。歐洲與亞洲股市今年漲幅普遍超越標普 500 指數。在新聞面與成交量雙雙偏低的情況下，投資人短線觀望氣氛濃厚，市場焦點轉向 Fed 去年 12 月會議紀錄，試圖判斷明年降息步調是否會出現變化。

此外，周二也是多個主要市場的年度最後一個交易日，包括德國、日本與南韓股市。

XTB 研究主管 Kathleen Brooks 指出，年底前全球股市動能明顯減弱，原因包括 2025 年整體報酬已相當可觀，加上投資人多半選擇在聖誕假期後，再進行較大的投資決策。

展望新年，市場情緒仍偏向樂觀。彭博彙整的數據顯示，MSCI 全球股市指數在過去 10 年中，1 月平均上漲 1.4%，其中有 6 次呈現上揚，為新年度開局帶來一定支撐。

大宗商品方面，貴金屬在近日劇烈震盪後回穩。白銀在前一個交易日大幅回落後反彈逾 5%，黃金則在前一日重挫超過 4% 後，上漲 1.3%。其他金屬方面，銅價在供應鏈可能再度吃緊的預期下持續走揚，正邁向 2017 年以來最長連漲走勢；鎳價則因最大生產國印尼暗示可能削減供應，升至 3 月以來高點。

政治與政策消息亦影響市場情緒。美國總統川普表示，已有人選列為下一任 Fed 主席的首選，但目前並不急於宣布，同時也再度提及可能撤換現任主席鮑爾。

截至台北時間周二（30 日）22 時許：

焦點個股：

特斯拉 (TSLA-US) 早盤股價下跌 0.57%，至每股 457.03 美元

特斯拉最近在其投資者關係 (IR) 網站上，公布了分析師對車輛交付量的綜合預期。根據特斯拉彙編的數據顯示，分析師平均預計本季度的交付量為 422,850 輛，比去年同期下降了 15%。這項預測比分析師平均預期 445,061 輛、預計下降 10% 更為悲觀。從全年來看，分析師平均預計特斯拉今年度的交付量約為 160 萬輛，較去年同期下降超過 8%，這意味著該公司正邁向連續第二年年度車輛銷量下滑。

Meta Platforms(META-US) 早盤股價上漲 1.23%，至每股 666.78 美元

Meta Platforms 收購新加坡新創 Manus，這家公司的 AI 代理在全球推出後掀起熱議，而 1992 年出生的創辦人肖弘，也將隨這樁交易加入 Meta 並擔任副總裁。Meta 正積極推動 AI 投資，而 Manus 今年稍早揭露的年收入為 1.25 億美元，主要來自 AI 訂閱服務，意味著這筆交易可讓 Meta 獲得比其他 AI 投資更及時的回報。不過，兩家公司均未揭露交易金額。

微軟 (MSFT-US) 早盤股價上漲 0.06%，至每股 478.38 美元

投行 Wedbush 發表報告，由艾夫斯 (Dan Ives) 領導的分析師團隊將微軟、Palantir(PLTR-US)、蘋果 (AAPL-US)、特斯拉 (TSLA-US) 和 CrowdStrike(CRWD-US)，列為 2026 年在人工智慧 (AI) 領域除輝達 (NVDA-US) 之外最值得投資的前五大公司。

今日關鍵經濟數據：

