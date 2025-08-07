鉅亨網編譯段智恆 2025-08-07 23:30

根據《巴隆周刊》(Barron"s)周四 (7 日) 報導，近期美國公布疲弱的就業報告，顯示經濟動能正在降溫，加上美國總統川普突然撤換勞工統計局 (BLS) 局長，外界對官方經濟數據的信任動搖，美債殖利率出現明顯下滑。專家指出，投資人應重新思考債券配置策略，特別是在利率可能進一步走低的環境下。

美債策略應轉向？殖利率走低 投資專家：中期債最划算(圖：REUTERS/TPG)

殖利率走低 推升中期債券吸引力

Vanguard 全球利率主管 Roger Hallam 表示，美國經濟正在進入「成長趨緩、通膨略高、勞動市場疲弱」的新階段。10 年期公債殖利率從 4.4% 下滑至 4.25%，他預測年底可能跌至 4%。2 年期殖利率也從 3.96% 降至 3.71%。

Hallam 認為，這樣的環境下，應該調整債券投資組合，延長到期時間 (duration)，但不建議拉太長。他建議選擇 5 到 7 年期的美債，能兼顧收益與波動風險。

State Street 投資管理公司首席投資策略師 Michael Arone 也指出，短天期利率已反映聯準會 (Fed) 可能在 9 月降息的預期，若經濟數據進一步惡化、降息次數增加，短債殖利率可能還會繼續下滑。

收益策略多元化 可望提升報酬穩定性

Arone 推薦投資人可考慮收益更高但不延長存續期的債券型基金，例如今年 State Street 與 Apollo Global Management 推出的 SPDR SSGA IG Public & Private Credit ETF，納入浮動利率的私人信貸資產，可有效降低利率風險，年收益率達 4.4%。

BondBloxx 資深投資策略師 JoAnne Bianco 則推薦該公司推出的 Private Credit CLO ETF，透過投資擔保貸款債券 (CLO) 接觸私營企業借貸，年收益率約 8%。她也看好 BondBloxx BBB 級短期公司債 ETF，著重投資信用評等較低但仍屬投資等級的公司債，年收益約 5%，波動性低。

另一方面，美銀資產管理部門資本市場研究主管 Bill Merz 認為，對稅負較重的投資人來說，市政債券 (munis) 具有稅賦優勢，可選擇較長到期日、較低信用等級債券以提升收益。非政府發行的住宅抵押貸款證券 (nonagency MBS) 也是相對安全又具收益潛力的選項。

Hallam 最後指出，儘管近期殖利率走低，債券在扣除通膨後仍提供具吸引力的實質報酬，例如 10 年期抗通膨債 (TIPS) 目前的實質殖利率為 1.9%，遠高於過去 10 年 0.59% 的平均水準。