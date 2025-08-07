鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-08-07 20:14

美國總統川普周四 (7 日) 在社群平台 Truth Social 發文，點名要求晶片大廠英特爾 (INTC-US) 執行長陳立武 (Lip-Bu Tan) 立即辭職，稱其「利益衝突嚴重」，並強調「沒有其他解決方法」。消息曝光後，英特爾股價在美股盤前一度下跌逾 4%，後續跌幅收窄至 2.94%，每股暫報 19.81 美元。

川普開嗆英特爾執行長！點名陳立武「立即辭職」(圖：REUTERS/TPG)

川普在貼文中表示：「英特爾執行長高度有利益衝突，必須立即辭職。這個問題沒有其他解決方法。感謝你們的關注！」

圖：川普 Truth Social

陳立武於今年 3 月接任英特爾執行長。根據《路透》報導，美國共和黨聯邦參議員柯頓 (Tom Cotton) 本周稍早已致函董事會主席耶里 (Frank Yeary)，質疑陳立武與中國企業的關係，並要求英特爾董事會就其過往投資中國半導體產業與相關軍事背景的企業進行說明。

柯頓在信中點名，陳立武先前擔任益華電腦 (Cadence Design Systems)(CDNS-US) 執行長期間，該公司曾向中國的國防科技大學販售硬體與軟體產品，並在今年 7 月因違反美國出口管制規定認罪。柯頓認為這些紀錄對美國國家安全構成疑慮。

對此，英特爾昨日發布聲明表示，「英特爾與陳立武皆深切致力於美國國家安全，並重視我們在美國國防產業生態系統中的角色」。該公司也承諾將就柯頓議員提出的信件內容，與其進行正式回應。