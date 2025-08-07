〈美股早盤〉晶片關稅放寬、俄烏局勢降溫！主要指數開高 台積電ADR漲近7%
鉅亨網編譯段智恆 綜合外電
美股主要指數周四 (7 日) 開高，投資人對美國總統川普最新宣布的晶片關稅政策感到振奮，因政策中包含針對在美投資企業的廣泛豁免，台積電美股 ADR 開盤漲近 7%。與此同時，市場對俄烏衝突有望降溫也提振風險情緒，道瓊指數上漲逾 200 點，科技股領漲。
截稿前，道瓊工業指數漲逾 220 點或 0.5%，那斯達克綜合指數漲逾 180 點或近 0.9%，標普 500 指數漲近 0.6%，費城半導體指數漲逾 2.3%；台積電美股 ADR 上漲 6.82%。
隨著克里姆林宮證實俄羅斯總統普丁與美國總統川普將於數日內舉行高峰會，市場對俄烏戰爭可能停火的期待升溫，推升風險情緒，美股期指周四同步走高。標普 500 與那斯達克 100 指數期貨分別上漲 0.6% 與 0.8%。
個股方面，蘋果 (AAPL-US) 盤前走高，宣布將在美國加碼投資 1000 億美元，預料將可獲得川普政府即將實施的 100% 晶片進口關稅豁免。蘋果供應商康寧 (GLW-US) 等相關個股亦跟進上漲。
相較之下，禮來 (Eli Lilly) 股價重挫，該公司公布旗下口服減重藥效果不如預期，引發失望賣壓；其競爭對手諾和諾德 (Novo Nordisk) 股價則因市場預期競爭壓力減輕而上揚。英特爾 (Intel) 則因川普公開要求執行長陳立武「立即辭職」，股價承壓下跌。
美股多頭氣氛也受到關稅政策細節激勵。川普稍早宣布，凡承諾在美國境內製造的企業，例如蘋果，將可獲得關稅豁免資格，激勵科技股表現。
與此同時，市場對聯準會 (Fed)9 月降息的預期持續升溫，也為股市帶來支撐。紐約梅隆銀行策略主管 Bob Savage 表示，市場風險情緒轉強，主因來自對俄烏和平協議的樂觀氣氛，以及 Fed 政策轉向的預期。不過他也警告，對於新一輪關稅實施細節的不確定性，仍可能對市場形成干擾。
在其他資產方面，美元走勢疲弱，連續第五日下滑，因美國初領失業金人數略高於預期，引發市場對經濟降溫的進一步解讀。美國 10 年期公債殖利率持平，油價則在盤中回吐部分漲幅。
歐洲市場同樣受惠於風險偏好上升，Stoxx 600 指數上漲逾 1%，旅遊與休閒類股領漲，與烏克蘭市場有高度曝險的股票普遍走高，而防禦類股則走低。
儘管德國工業生產數據創下一年來最大跌幅，整體市場仍受到歐洲企業財報表現亮眼所支撐。
截至台北時間周四（7 日）21 時許：
- 道瓊工業指數上漲 222.34 點或 0.50%，暫報 44,415.46 點
- 那斯達克綜合指數上漲 162.68 點或 0.77%，暫報 21,332.10 點
- 標普 500 指數上漲 31.06 點或 0.49%，暫報 6,376.12 點
- 費半上漲 138.37 點或 2.49%，暫報 5,688.67 點
- 台積電 ADR 上漲 5.69% 至每股 244.45 美元
- 10 年期美債殖利率升至 4.23%
- 紐約輕原油上漲 0.06% 至每桶 64.39 美元
- 布蘭特原油上漲 0.06% 至每桶 66.93 美元
- 黃金上漲 0.66% 至每盎司 3,456.00 美元
- 美元指數升至 98.00
焦點個股：
英特爾 (INTC-US) 早盤股價下跌 0.34%，至每股 20.34 美元
美國總統川普周四在社群平台 Truth Social 發文，點名要求晶片大廠英特爾執行長陳立武 (Lip-Bu Tan) 立即辭職，稱其「利益衝突嚴重」，並強調「沒有其他解決方法」。消息曝光後，英特爾股價在美股盤前一度下跌逾 4%。
禮來 (LLY-US) 早盤股價下跌 11.48%，至每股 660.68 美元
美國大藥廠禮來 (Eli Lilly) 周四美股盤前公布 2025 會計年度第二季 (截至 6/30) 財報，受惠旗下兩款減重與糖尿病藥物 Mounjaro 與 Zepbound 銷售強勁，該季營收、獲利雙雙打敗分析師預期，並調升全年營收與獲利展望。不過，該公司同日釋出備受期待的口服減重藥 Orforglipron 晚期試驗結果，顯示患者平均減重幅度約 12%，低於市場預期，引發投資人失望，拖累股價盤前一度暴跌逾 12%。
台積電 (TSM-US) 早盤股價上漲 5.80%，至每股 244.78 美元
根據《彭博》周四報導，台積電 (2330-TW) 技術外洩案持續發酵，牽動全球半導體供應鏈神經。台灣檢方逮捕六名涉嫌竊取商業機密人士，其中一人竟為日本晶片設備大廠東京威力科創 (Tokyo Electron) 的台北分公司前員工，引發外界對日企涉案的高度關注。
今日關鍵經濟數據：
- 美國上周初領失業金人數報 22.6 萬，預期 22.1 萬，前值 21.9 萬
- 美國上周續領失業金人數報 199.4 萬，預期 195 萬，前值 193.6 萬
- 美國第二季非農生產率季增率報 2.4%，預期 1.9%，前值 - 1.8%
- 美國第二季單位勞動力成本季增率報 1.6%，預期 1.6%，前值 6.9%
華爾街分析：
Jefferies 首席經濟學家 Mohit Kumar 指出，若俄烏達成停火協議，對歐洲消費者與市場風險情緒將是一大利多，油價則可能受抑，建築與成長敏感型產業可望最為受惠。
