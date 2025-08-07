鉅亨網編譯段智恆 2025-08-07 22:33

隨著聯準會 (Fed) 主席鮑爾任期將於 2026 年 5 月屆滿，美國總統川普的團隊正積極尋覓繼任人選。根據《彭博》周四 (7 日) 援引知情人士消息報導，現任 Fed 理事華勒 (Christopher Waller) 已成為川普顧問圈內的熱門人選，因其對預測導向的貨幣政策態度與對聯準會體系的深刻理解，受到高度評價。

Fed主席接班人浮上檯面？傳川普團隊屬意這位理事

多位消息人士指出，華勒已與川普團隊會面討論相關職務，但尚未直接與川普本人會談。雖然白宮發言人強調除非來自總統本人，否則所有人事傳言皆屬揣測，但川普已在昨日表示，Fed 主席人選名單已縮小至 3 人，並透露財政部長貝森特 (Scott Bessent)、副總統范斯 (JD Vance) 與商務部長盧特尼克 (Howard Lutnick) 正主導遴選程序。

對預測導向政策態度積極 華勒成川普團隊眼中人

華勒於 2020 年由川普提名出任 Fed 理事，先前曾擔任聖路易聯準銀行研究主管，擁有經濟學博士學位。他以立場務實而靈活著稱，特別是支持依據經濟預測而非落後數據調整政策，被川普幕僚視為貨幣政策轉向的重要推手。

上周 Fed 利率會議中，華勒與另一位川普提名的理事鮑曼 (Michelle Bowman) 主張降息 1 碼 (25 個基點)，反對維持利率不變的多數意見，理由是就業市場已有疲軟跡象。幾天後公布的就業報告也顯示，近 3 個月新增職位明顯放緩，某種程度上為華勒的立場提供佐證。

除了華勒，前 Fed 官員華許 (Kevin Warsh) 與現任白宮國家經濟會議主任哈塞特 (Kevin Hassett) 也被列入考量人選之一。據報導，哈塞特已與川普通話討論該職務，並給總統留下深刻印象；而華許則早在 2017 年曾是主席職務候選人，最終由鮑爾勝出。

華勒支持 Fed 獨立性 但不排斥回應總統訴求

儘管外界擔憂川普將選擇聽命於白宮的「鴿派主席」，削弱 Fed 獨立性，但華勒曾多次公開表示，維持央行獨立性對經濟至關重要。他也指出，總統當然可以表達對貨幣政策的看法，但 Fed 有其專業判斷。

華勒與其他經濟學者的公開辯論也曾引發關注。2022 年他與前財長薩默斯 (Larry Summers) 針對抗通膨政策展開論戰，當時華勒主張 Fed 可在不顯著提高失業率的前提下壓低通膨。事後通膨確實回落至 3% 以下，失業率也未超過 4.2%，使他在川普顧問圈中的聲望進一步提升。

華勒 7 月接受《彭博》專訪時坦言，尚未收到川普本人的邀請，但若總統親自請他出任主席，他會接受。他當時直言：「如果總統來找我，我會答應。但他目前還沒聯絡我。」