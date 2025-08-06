鉅亨網編譯段智恆 2025-08-06 19:30

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涉中國投資與國安疑慮！美議員盯上英特爾執行長陳立武(圖：REUTERS/TPG)

柯頓在信中詢問，英特爾董事會在聘用陳立武前，是否知悉益華電腦曾在他任內收過傳票，並要求說明董事會採取何種措施因應。他也問及，英特爾是否要求陳立武撤出與中國軍方或中共相關聯的半導體企業持股，並確認其是否充分揭露與中國公司的其他聯繫，尤其考量英特爾因參與拜登政府的「安全飛地」(Secure Enclave) 計畫而獲得聯邦資金，該計畫旨在確保美國國防供應鏈的微電子安全。

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柯頓在信中指出：「英特爾有責任妥善管理納稅人的資金，並遵守相關安全規定。陳立武的關聯引發英特爾能否履行義務的疑問。」

英特爾發言人則回應，公司與陳立武「對美國國家安全與在美國防務生態系統中的角色完整性深具承諾」，並表示將就柯頓的質疑與其溝通。

過去投資與益華案再受關注

《路透》4 月曾報導，陳立武本人或透過所創立及管理的創投基金，過去十餘年間投資數百家中國企業，其中部分與中國軍方有關，總投資額至少 2 億美元。當時有消息人士稱他已退出在中國的持股，但相關資料庫顯示部分投資仍列為「現行」。

與此同時，益華電腦上周同意認罪並支付逾 1.4 億美元，以解決其在陳立武任內向中國一所涉核爆模擬研究的軍事大學銷售晶片設計軟體的案件。陳立武 2008 年至 2021 年擔任益華執行長，2023 年 5 月卸任執行董事長。