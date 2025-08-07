失業金數據雙升凸顯美勞動市場疲軟 9月Fed降息預期再升溫

鉅亨網編譯王貞懿 綜合外電 2025-08-07 21:14

根據美國勞工部 (DOL) 周四 (7 日) 公布數據，美國初領失業救濟金人數與續領人數雙雙上升，儘管企業尚未進行大規模裁員，但這是 7 月非農僅新增 7.3 萬職缺後，勞動市場疲軟的最新跡象。

續領失業金人數持續上升，顯示美國勞動市場招聘活動放緩，失業者重新就業面臨更大挑戰。(圖:Shutterstock)

美續領失業金人數上升至 197.4 萬人，創 2021 年 11 月以來新高。(圖：ZeroHedge)

截至 8 月 2 日當周，經調整後美國初領失業金人數報 22.6 萬人，較修正後前值 21.9 萬人增加 7 千人，高於市場預期的 22.1 萬人，4 周移動平均值報 22.075 萬人。

截至 7 月 26 日當周，經調整後美國續領失業金人數報 197.4 萬人，較修正後前值 193.6 萬人增加 3.8 萬人，創下 2021 年 11 月 6 日以來的新高，4 周移動平均值報 195.175 萬人。

上：初領人數走勢圖，下：續領人數走勢圖 (圖：美國勞工部)

續領失業金人數居高不下，顯示失業勞工愈來愈難找到新工作，也反映雇主不願增加招聘。儘管如此，今年初領申請人數大致維持低檔，顯示企業多數透過自然減員管理，而非大規模裁員。

這有助維持失業率在相對低檔，7 月失業率為 4.2%，僅較 6 月上升 0.1 個百分點。白宮移民打擊行動導致勞動力供應下降，但這在招聘放緩的環境下，也有助避免失業率大幅攀升。

在 7 月非農就業報告顯示新增職缺遠低於預期，且將前兩個月數據大幅下修近 26 萬人後，投資人和經濟學家高度關注勞動市場是否進一步惡化。

此外，美國總統川普在非農數據巨幅修正後，解除勞工統計局局長職務，也令本已對美國官方經濟數據品質感到憂慮的市場更加不安，並提高了聯準會 (Fed) 在 9 月政策會議降息的預期。