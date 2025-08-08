鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-08-08 02:00

OpenAI 周四 (7 日) 正式推出全新一代人工智慧 (AI) 模型 GPT-5，為引爆生成式 AI 風潮的 ChatGPT 背後核心技術帶來重大升級。該公司表示，GPT-5 已開放給所有 ChatGPT 用戶使用，包括免費版與多數付費版本，並預計下周擴大至教育與企業用戶。這項發布也象徵著 OpenAI 力求在競爭激烈的 AI 賽局中持續領先的重要里程碑。

GPT-5來了！OpenAI強化推理能力 會寫App、懂健康、還能扮專家(圖：REUTERS/TPG)

目前 OpenAI 每周活躍用戶達 7 億人，企業用戶超過 500 萬家，而 ChatGPT 仍是其最主要的市場入口。面對 Alphabet(GOOGL-US)、Meta(META-US)、微軟 (MSFT-US) 與亞馬遜 (AMZN-US) 等對手投入近 4,000 億美元建設 AI 基礎設施，OpenAI 也透過推出 GPT-5 來爭取更多企業級客戶，並計劃以 5,000 億美元估值進行員工持股出售案，遠高於目前估值的 3,000 億美元。

GPT-5 導入「即時運算推理」 應對複雜任務表現更佳

OpenAI 執行長阿特曼 (Sam Altman) 表示，GPT-5 具備更強的邏輯推理、寫作、健康與金融諮詢能力，是第一款可媲美博士等級專家的主要模型。「它能即時幫你生成優質軟體，軟體隨點隨用，將是 GPT-5 時代的代表性特徵。」

GPT-5 引入一項關鍵技術「Test-time Compute」，即 AI 可在接到特別困難的問題時自動調整運算資源，花更多時間「思考」如何作答。這種能力首次開放給一般用戶，有助於提升模型在數學或複雜科學任務中的表現。

GPT-5 同時新增四種預設人格供 ChatGPT 使用者選擇互動風格，包括憤世嫉俗者 (Cynic)、機器人(Robot)、傾聽者(Listener) 與書呆子(Nerd)。OpenAI 表示，這能讓對話體驗更自然，也減少模型「亂編內容」的頻率。

軟體開發應用是主力 生成 App 只需幾分鐘

OpenAI 特別強調，GPT-5 在程式設計方面能力大幅提升，企圖搶攻 AI 輔助寫碼熱潮。在現場展示中，研究員僅花幾分鐘就讓 GPT-5 生成一款用於教學的網頁應用程式，功能包含小遊戲、單字卡與測驗題，顯示其開發效率極高。

GPT-5 也獲得多家新創公司提前測試，包括 AI 開發工具 Cursor 的製造商 Anysphere，以及瑞典新創 Lovable。後者執行長表示，GPT-5 能快速建立內建聊天機器人的財務規劃 App，並產出易維護且錯誤率低的程式碼，對軟體工程師相當實用。

儘管 OpenAI 仍被視為業界領先者，競爭壓力日增。Google、Anthropic 與由馬斯克創辦的 xAI 皆推出類似推理模型與 AI 代理人產品。中國的深度求索 (DeepSeek) 亦逐漸追趕，而 Meta 則重金網羅 AI 人才，已從 OpenAI 挖角逾 12 人。