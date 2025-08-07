〈財報〉禮來Q2業績、財測報喜 減重新藥數據踩雷拖累股價挫逾7%

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-08-07 21:00

美國大藥廠禮來 (Eli Lilly)(LLY-US) 周四 (7 日) 美股盤前公布 2025 會計年度第二季 (截至 6/30) 財報，受惠旗下兩款減重與糖尿病藥物 Mounjaro 與 Zepbound 銷售強勁，該季營收、獲利雙雙打敗分析師預期，並調升全年營收與獲利展望。

不過，該公司同日釋出備受期待的口服減重藥 Orforglipron 晚期試驗結果，顯示患者平均減重幅度約 12%，低於市場預期，引發投資人失望，拖累股價盤前一度暴跌逾 12%，截稿前跌幅收斂至 7.82%，每股暫報 688.00 美元。

減重與糖尿病藥物業績亮眼 全年財測全面上修

根據財報，禮來第二季營收達 155.6 億美元，年增 38%，超越分析師預估的 147.1 億美元；美國市場銷售占比高達 10.81 億美元，年增同樣為 38%，主要由於 Zepbound 與 Mounjaro 的處方數與出貨量大幅成長 46%，部分價格下降影響則遭以量補價。全球銷售方面，Mounjaro 營收達 52 億美元，年增 68%，Zepbound 則達 33.8 億美元，年增高達 172%，雙雙超越市場預期。

扣除一次性項目後，該公司第二季每股盈餘為 6.31 美元，也高於市場預期的 5.57 美元。淨利則從去年同期的 29.7 億美元大幅上升至 56.6 億美元，每股盈餘 6.29 美元。

展望未來，在業績亮眼帶動下，禮來將 2025 年全年營收預期上調至 600 億至 620 億美元，高於先前預估的 580 億至 610 億美元；全年調整後每股盈餘預估也從先前的 20.78 至 22.28 美元，上修至 21.75 至 23 美元。

執行長 David Ricks 表示，Zepbound 與 Mounjaro 的雙藥成分 tirzepatide 可能在上市第三年就成為全球最暢銷藥物。他強調：「我們對公司未來的價值充滿信心，也對需要這些藥物的病患懷抱熱情。」

口服減重藥 Orforglipron 效果不如預期 股價應聲走低

儘管整體業績報喜，市場目光卻集中在新一代口服減重藥 orforglipron 的最新試驗數據上。根據「Attain-1」臨床試驗結果，患者每日服用最高劑量 Orforglipron 長達 72 周後，平均減重 12.4%，遠低於分析師預期的 13% 至 15%，也不及競爭對手諾和諾德 (NVO-US) 口服版 Wegovy 在 68 周內達成的 14.9%。

市場原本寄望 Orforglipron 能作為 Zepbound 等注射劑的替代品，提供不願打針的患者新選項，因此這項結果令投資人感到失望。禮來股價在財報與試驗數據公布後於盤前一度暴跌超過 12%，隨後跌幅收斂至約 7%。

Orforglipron 為 GLP-1 類藥物的一員，目前正作為減重與糖尿病雙重用途進行開發。根據摩根士丹利 (MS-US) 預測，若最樂觀情境成真，該藥物年銷售額有望在 2033 年前達到 400 億美元。不過此次數據結果恐讓市場重新評估其潛力。

目前諾和諾德與禮來正激烈競爭快速成長的 GLP-1 減重藥市場，年產值預估將達 1,500 億美元。根據 7 月 25 日的 IQVIA 數據，Zepbound 每周美國處方量為 418,597 筆，領先 Wegovy 的 281,725 筆，顯示禮來在美國市場市占率已提升至 57%。