美國總統川普周三 (6 日) 對印度進口商品加徵 25% 關稅，使總稅率提升至 50%，但智慧型手機卻獲得豁免。川普表示，由於蘋果 (AAPL-US) 承諾在美國製造 iPhone 零組件，因此也將免受新的半導體關稅影響。

分析師：蘋果在關稅取得勝利 但有一點更值得擔憂 (圖:shutterstock)

這雖然可以讓蘋果執行長庫克 (Tim Cook) 鬆一口氣，但關稅並非完全不會帶來衝擊，庫克表示，預計本季將因關稅損失 11 億美元。但分析師普遍認為，關稅對蘋果而言，是可控的挑戰，蘋果還有更大的擔憂，特別是在人工智慧 (AI) 領域。

蘋果的優勢在於其多元化的供應鏈，大約 5 年前，就已將部分生產線轉移至印度和越南，以降低對中國的依賴。此外，公司的高利潤率和庫克在營運方面的專業知識，也使其處於有利地位。

供應鏈的彈性旨在幫助公司應對突發的重大變化。蘋果承諾在美國額外投資 1000 億美元製造 iPhone 零件，儘管此舉不直接影響關稅政策，但分析師認為，這有助於蘋果與政府維持良好關係，特別是川普一直施壓蘋果將 iPhone 製造移回美國。

庫克表示，iPhone 的組裝仍將在美國境外進行「一段時間」，但他強調許多關鍵零組件，如半導體、玻璃和 Face ID 模組，都已在美國生產。分析師普遍認為，印度和中國是蘋果大規模生產面向美國市場 iPhone 的唯一選擇。

然而，分析師指出，相較於關稅，蘋果在 AI 方面的落後態勢，已籠罩公司一整年。

例如，原定對 Siri 助理的高知名度升級被延遲，使其在提供個性化回答和跨應用程式操作方面的能力，未能趕上 Google 和 OpenAI 等競爭對手。

競爭對手也利用此弱點進行宣傳，Google 近期為其 Pixel 10 手機發布的廣告便暗示蘋果的 AI 功能「即將推出」卻遲遲未實現。此外，蘋果的首批 AI 功能也未能及時隨 iPhone 16 於去年九月推出。

與此同時，許多蘋果的同行從 AI 投資中獲得豐厚回報。Nvidia(NVDA-US) 和 Microsoft(MSFT-US) 在 7 月份的市值均達到 4 兆美元，而華爾街曾預期蘋果會率先達到此里程碑。這部分歸因於它們不同的產品和商業模式：蘋果是一家消費硬體公司，而 Microsoft、Meta 和 Nvidia 則提供支援 AI 服務和功能所需的工具，例如雲端運算、晶片和 AI 模型。

儘管蘋果在第二季的財報表現出色，iPhone 銷量，包括在中國市場和總體營收均超出預期，但分析師在財報會議上仍不斷追問庫克對 AI 的看法及其對產品的意義。

庫克在開場白中表示：「我們將 AI 視為我們有生之年最深遠的技術之一。」並補充說：「我們正在將其嵌入到我們的所有設備和平台中，並在公司內部全面推進。我們也在大幅增加投資。」