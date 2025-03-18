一週重點前瞻：聚焦在美聯儲決議如何回應市場的動盪？

鉅亨研報 2025-03-18 13:43

‌



本週的行情主要由美國方面開啟，晚間公佈重要的消費數據—零售銷售報告，在近期市場對於經濟前景信心迅速弱化之後，市場急需一份積極的消費報告來沖淡憂慮，所以關注 2 月零售銷售月率能否轉為回升，市場預期 0.6%（前值 - 0.9%）。同時段也將公佈 3 月紐約聯邦儲備銀行製造業指數及 NAHB 房產市場指數。

‌



週二歐洲時段主要關注歐元區及德國 3 月 ZEW 經濟景氣指數，如果可以繼續第四個月錄得回升，對比當前美國經濟的憂慮，歐元兌美元還將繼續上望更高的水平。晚間美國公佈 2 月新屋開工及營建許可，如果錄得放緩同樣可以提現消費者對於經濟前景的擔憂。時段較為重要的數據落在美國 2 月工業產出，若持續超出市場預期，可以緩和部分憂慮。

週三日本央行公佈利率決議，大概率維持利率不變，但市場期待可能出現鷹派的言論，為後續進一步加息做鋪墊，因最新的通脹繼續高於日本央行目標，最新的薪資談判取得強勁的結果，結合近期的市場避險需求，日元兌美元在上週繼續創下去年 10 月初以來的最低位，當前市場預期，7 月仍然是一次加息的最佳時間。除了觀察日圓兌美元的走勢外，市場也在間接關注美元兌日圓的變化，反映出資金流向與避險情緒的調整。

週四凌晨美聯儲公佈利率決議，預計維持利率不變，但是市場的重點關注在於美聯儲如何回應近期市場迅速走弱的經濟信心，以及川普關稅政策可能對通膨乃至經濟帶來何種程度的壓力。這次會議的措辭，也會被視為當前市場的穩定劑，所以預計美聯儲不會以太鴿派的立場示人，不過可能也會提及經濟前景的不確定性，進一步降息前需要謹慎的觀望最新動向。週三關注我們帶來美聯儲利率決議前瞻性。

週五凌晨關注 NYMEX 紐約原油 4 月期貨到期，完成最後交易。日內交易市場繼續消化前一日的央行決議，數據方面回歸較為平淡，可關注日本 2 月核心 CPI 預計繼續高於日央行目標，支持加息展望；歐元區 3 月消費者信心指數，可能會伴隨近期的部分經濟數據改善而回升。