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ATFX 2025年度盛典璀璨啟航，共繪未來新篇章

鉅亨研報 2025-02-27 08:13

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ATFX 2025年度盛典璀璨啟航，共繪未來新篇章。(圖:業者提供)

2025 年 2 月 22 日，ATFX 在吉隆坡香格里拉大酒店盛大舉辦了備受矚目的年度晚宴，匯聚了來自全球 23 個辦事處的 700 餘名員工，共同見證這一榮耀時刻 。本次晚宴不僅帶來了精彩的表演、榮譽頒獎與深度交流，更通過美食與娛樂，營造了一場難忘的夜晚。

晚宴的正式環節由 ATFX 集團主席 Joe Li 發表開幕致辭，他分享了自己的「3H 哲學」——保持飢渴（Hungry）、保持謙遜（Humble）、保持熱忱（Heart），鼓勵全體員工在工作中保持奮鬥精神、謙遜態度與熾熱激情。他同時介紹了 ATFX 2025 年全新口號：「耀眼光譜，引領未來」（Illuminate the Future Spectrum），強調 ATFX 如同光譜般多元而統一，象徵著公司不斷創新、突破自我，在全球市場持續煥發活力。


在 Joe Li 發表講話後，高管團隊登台共同舉杯，慶祝 ATFX 過去一年的輝煌成就。隨著正式晚宴的開啟，現場的樂隊演出營造了熱烈的氛圍，賓客們在悠揚的旋律中享受了一場高端餐飲盛宴。

晚宴的一大亮點是 ATFX 內部才藝競賽，來自中國香港、菲律賓、馬來西亞、約旦和越南的團隊紛紛登台獻藝，展現各自的才華。現場觀眾通過投票方式評選出最喜愛的表演，極大地增強了晚宴的互動性與趣味性。在所有精彩表演結束後，ATFX 首席戰略官 Drew Niv 上台發表講話，並宣布「最具創意表演獎」獲勝團隊，為在場員工帶來了更多鼓舞與激勵，鼓勵大家在工作中持續保持創新精神與團隊協作能力。

此外，ATFX 還特別設置了長期服務獎、最佳銷售獎、年度優秀員工獎等多個獎項，以表彰來自中國及全球各地的優秀員工。ATFX 集團主席 Joe Li、ATFX 首席營運官 Jeffrey Siu 和 ATFX 首席戰略官 Siju Daniel 親自為獲獎者頒發榮譽獎項，以此表達對員工們堅定奉獻精神的深深敬意。隨後，激動人心的幸運抽獎環節更是將現場氣氛推向高潮，多位幸運賓客贏得了豐厚獎品。

ATFX 2025 年度晚宴在娛樂、榮譽與團隊精神的完美融合下取得了圓滿成功。 DJ 現場打碟燃爆全場，賓客們沉浸在歡慶氛圍中，盡情舞動，直至深夜。隨著 ATFX 全球化版圖的持續拓展，這類企業文化活動不僅加強了團隊凝聚力，也充分展現了 ATFX 追求卓越、團結協作與持續創新的品牌精神，為未來的蓬勃發展奠定了堅實基礎。

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https://www.atfx.com/zh-hant/company-news/atfx-illuminates-future-2025-annual-gala-dinner?utm_source=cnyes&utm_medium=media_buy&utm_campaign=TW_media_buy_cnyes_article6_annual_gala_dinner_Mar2025

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