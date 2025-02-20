一夜之間黃金創今年最大跌幅，金價高點調整就此展開？
鉅亨研報 2025-02-20 15:25
上週五黃金交易的走勢給了多頭一擊，一夜之間下跌逾 1%，創下了今年以來的最大單日跌幅，直接跌破 2,900 美元心理關口。而在跌勢被觸發之前，金價曾連續刷新紀錄高位，最高觸及 2,943 美元 / 盎司的紀錄，年初以來漲幅累計超過 10%。以周線看，仍連續第七週上漲，創下 2020 年以來最長的漲勢。
是什麼觸發金價回吐？
這一波跌勢源自於投資人擔心金價近期創紀錄的漲勢可能過度。根據美國商品期貨交易委員會週五發布的最新報告，截至 2 月 11 日當週，基金經理人對黃金的看漲押注降至四周來的最低水準。
先前一直力推金價上行的關鍵來自於市場的避險情緒，但上週川普政府推遲實施計劃中的貿易關稅，這讓市場認為，這些關稅可能沒有想像中那麼嚴重。這種樂觀情緒也反映在美股的回升上。
技術面上，RSI 指標顯示，上週早些時候黃金達到超買水平，因此在金價高位的運行中，已經有部分投資者轉為了謹慎。聯準會的利率走勢以及美國總統川普的關稅威脅導致一直是黃金多空交織的關鍵，而避險需求在上週無疑更佔上風，將黃金推上了連續刷新歷史高位的征途。
強勢依然不改
不過即便避險情緒短線有所緩釋，但其需求仍會圍繞在金融市場的各項資產波動中。目前，美元走弱和美國公債殖利率下降繼續為黃金創造有利環境，吸引機構和散戶投資者，對應的是黃金交易所交易基金 (ETF) 持有量增加。
越來越多的猜測認為，川普主要利用各項關稅威脅作為談判工具，而政策因拖延和排除而變得越來越混亂，投資者仍對主要貿易夥伴的報復行動以及潛在新關稅帶來的更廣泛經濟影響保持警惕，而地緣政治和經濟不確定性往往會繼續增加黃金作為避險資產的吸引力。
根據世界黃金協會最新報告，各國央行連續第三年購買了超過 1,000 噸黃金。在川普贏得大選後，各國央行購買量年增 54%，顯示黃金作為儲備資產的需求強勁。這種持續的囤積和貨幣寬鬆預期強化了黃金的長期看漲前景，配合上述的市場不確定性帶來的避險情緒，可能很快就會推動金價突破 3,000 美元的目標。
不過，在通往上述重要心理關口前，在技術上可能會看到金價經歷一些掙扎，需要關註一些盤整的信號，若調整則創造積極的買入空間，尤其是在 2,880 至 2,800 美元之間有較強勁的支撐。期間會否遭遇更多的調整，除了關注地緣政治外，美國經濟數據會否進一步弱化聯準會降息的預期，也是多頭需要關注的重點。所以作為本周美國為數不多的重要指引，週四凌晨美聯儲會議紀要的公佈可能決定黃金當前調整的幅度，因為美聯儲官員此前對於繼續降息的意願並不強烈，如果更多紀要的細節強調了這一點，則金價可能還會繼續尋找下撤的空間。
如何交易黃金？ 當前市場波動加劇，投資者可以透過不同的交易方式進行黃金買賣。使用 MT4 和 MT5 交易平台，可以結合技術分析工具，例如移動平均線、MACD 指標等，對市場走勢進行分析，以確定最佳交易時機。此外，黃金交易者需要密切關注地緣政治、美元走勢以及各國央行的購金政策，以製定合適的交易策略。
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