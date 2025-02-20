一夜之間黃金創今年最大跌幅，金價高點調整就此展開？

鉅亨研報 2025-02-20 15:25

‌



上週五黃金交易的走勢給了多頭一擊，一夜之間下跌逾 1%，創下了今年以來的最大單日跌幅，直接跌破 2,900 美元心理關口。而在跌勢被觸發之前，金價曾連續刷新紀錄高位，最高觸及 2,943 美元 / 盎司的紀錄，年初以來漲幅累計超過 10%。以周線看，仍連續第七週上漲，創下 2020 年以來最長的漲勢。

‌



是什麼觸發金價回吐？

這一波跌勢源自於投資人擔心金價近期創紀錄的漲勢可能過度。根據美國商品期貨交易委員會週五發布的最新報告，截至 2 月 11 日當週，基金經理人對黃金的看漲押注降至四周來的最低水準。

先前一直力推金價上行的關鍵來自於市場的避險情緒，但上週川普政府推遲實施計劃中的貿易關稅，這讓市場認為，這些關稅可能沒有想像中那麼嚴重。這種樂觀情緒也反映在美股的回升上。

強勢依然不改

不過即便避險情緒短線有所緩釋，但其需求仍會圍繞在金融市場的各項資產波動中。目前，美元走弱和美國公債殖利率下降繼續為黃金創造有利環境，吸引機構和散戶投資者，對應的是黃金交易所交易基金 (ETF) 持有量增加。

根據世界黃金協會最新報告，各國央行連續第三年購買了超過 1,000 噸黃金。在川普贏得大選後，各國央行購買量年增 54%，顯示黃金作為儲備資產的需求強勁。這種持續的囤積和貨幣寬鬆預期強化了黃金的長期看漲前景，配合上述的市場不確定性帶來的避險情緒，可能很快就會推動金價突破 3,000 美元的目標。

不過，在通往上述重要心理關口前，在技術上可能會看到金價經歷一些掙扎，需要關註一些盤整的信號，若調整則創造積極的買入空間，尤其是在 2,880 至 2,800 美元之間有較強勁的支撐。期間會否遭遇更多的調整，除了關注地緣政治外，美國經濟數據會否進一步弱化聯準會降息的預期，也是多頭需要關注的重點。所以作為本周美國為數不多的重要指引，週四凌晨美聯儲會議紀要的公佈可能決定黃金當前調整的幅度，因為美聯儲官員此前對於繼續降息的意願並不強烈，如果更多紀要的細節強調了這一點，則金價可能還會繼續尋找下撤的空間。

免費註冊 ATFX 模擬帳戶，無風險體驗黃金交易，練習交易策略！