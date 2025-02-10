川普宣布的5000億美元 AI 計畫是什麼來頭？

鉅亨研報 2025-02-10 14:30

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川普在白宮宣布，OpenAI、軟銀、MGX 和甲骨文將成立一家價值 5,000 億美元的合資企業，以建立新的資料中心，為下一波人工智能 (AI) 提供動力，提前表明他的政府將擁抱這項技術。

川普稱其為 “迄今為止歷史上最大的人工智能基礎設施項目”，並表示這將有助於將“技術的未來” 留在美國。這項在川普上任前就已籌備的新計畫已獲得 1,000 億美元的即時資金，剩餘資金將在四年內到位，預計將創造 10 萬個就業機會。

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此次融資的主要參與者是誰？

OpenAI 是美國的人工智能研究機構，也是 ChatGPT 的開發者。

軟銀 是一家日本跨國投資控股公司，以投資科技型公司和新創公司而聞名。

MGX 是一家位於阿拉伯聯合大公國的投資公司，專注於人工智能和先進技術。

這項大規模項目不僅影響科技產業，也與金融市場息息相關。例如，外匯交易也可能受到美元走勢的影響，特別是像 歐元兌美元 (EUR/USD) 、美元兌日圓 (USD/JPY) 等主要貨幣對的走勢。

2023 年 10 月，時任總統拜登發布了一項全面的行政命令，以規範人工智能的發展，因為人們越來越擔心人工智能對從國家安全到公共健康等各個方面的潛在影響。該命令包括一項規定，即最強大的人工智能模型的開發者必須向政府通報他們的工作並分享安全測試結果。但川普上任第一天就撤銷了這些命令，星際之門和其他美國人工智能計畫將不再受到國家發展指導方針的約束，儘管各州仍可能實施限制。

自從 OpenAI 於 2022 年推出 ChatGPT 以來，隨著各行業的公司都在尋求將人工智能融入其產品和服務中，對人工智能的投資激增。星際之門計畫無疑將增加美國大型科技公司關於 AI 的佈局競爭，作為 OpenAI 的主要支持者之一，微軟本月稍早表示，該公司計劃今年投資 800 億美元建設以人工智能為重點的數據中心。也參與了包括貝萊德和 MGX 在內的 1000 億美元的合資企業，專注於進行 AI 數據中心投資。這意味著美國股市接下來的走勢，更大程度上可能進一步受到 AI 進展而推動。

不過面對星際之門計畫，外界也提出了不同的擔憂，麥肯錫在去年的一份報告中表示，到 2030 年，全球對資料中心容量的需求將增長兩倍以上，每年增長率為 19% 至 27%。開發商為了滿足這項需求，到 2030 年必須建造的容量至少是 2000 年以來已建成容量的兩倍。所以這個進程可能會因電力、土地限制以及許可等問題而陷入停滯。

此外，地緣政治也可能成為影響領域之一，部分產業人士指出，若其他國家的經濟更加依賴美國的技術，美國將在透過出口管制和製裁獲得巨大的政治影響力。如果美國 AI 成果和地緣政治掛鉤，掀起的市場震盪將會更加的廣泛，不過這點在目前來看仍不是關注的重點。

從科技股指數大漲來看，市場對於 AI 探索深化在總統層面得到深化以及創造更多就業崗位等利好無疑持歡迎的態度，這在短期內會繼續利好美股的上揚氛圍，因為其緩解了一些投資者對人工智能支出的擔憂。如果接下來配合大型科技股強勁的財報，不排除納指會測試歷史高點尋求突破。

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