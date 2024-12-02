搶先布局2025 專家解密三大必知交易

鉅亨研報 2024-12-02 11:14

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2025 年即將到來，市場迎接川普 2.0 時代，彙整國內外專家預測，2025 年整體市場環境仍將維持高波動性，有三大必知交易主題值得投資人掌握，包括發達經濟體降息循環、總統大選後美國政治格局變化、中國經濟復甦路徑，進而選擇適當的交易策略及工具。

2024 年全球經濟面臨等待聯準會降息、地緣政治風險迭起、美國總統大選等不確定性，乃至大選前後興起的川普交易，投資人面臨多重挑戰。不過，隨美國前總統川普再度當選，「川普未知」風險更使 2025 年難以逆料。

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鉅亨網為協助投資人提前因應未來的投資情勢，11 月 27 日特別舉辦「布局未來 掌握 2025 三大交易主題」講座，邀請台灣經濟研究院研究六所所長吳孟道、知名外匯券商 Pepperstone 資深研究策略師 Dilin Wu 剖析 2025 年全球總經理情勢與潛在的投資交易策略，吸引數百名投資人參加，現場座無虛席。

2025 年經濟持續復甦 美元延續強勢

「MAGA（Make America Great Again，讓美國再次偉大）就是川普 2.0 的中心思想。」擅長總體經濟研究的吳孟道認為，川普當選將使保護主義抬頭、公平貿易取代自由貿易、多邊轉向雙邊、對外加稅等，將引起美中貿易戰 2.0；而對外加稅、對內減稅、反對補貼綠能、驅趕非法移民等做為將導致通膨 2.0，因而聯準會 2025 年雖仍將持續降息，但速度將變慢、幅度變小；至於放寬金融監管政策，則有利於比特幣等加密貨幣表現。

吳孟道表示，綜合各種變數，預料 2025 年經濟仍將緩慢復甦；美元可望維持強走勢至 2025 年第 1 季，接下來將回歸基本面；美中貿易戰將使貿易碎片化，可能發生成本通膨，使全球經濟付出更大代價，同時也將使去美元化議題延燒。

三大事件牽動市場 搶先掌握研判投資

圖: Pepperstone 資深研究策略師 Dilin Wu

以研究各國中央銀行政策、黃金、股票交易和加密貨幣投資見長的 Dilin Wu 以交易員實務經驗，系統性梳理出 2025 年影響投資市場有三大必知交易主題，一是美國、加拿大、歐洲等發達經濟體啟動降息循環，二是總統大選後美國政治格局變化，三是中國經濟能否步上復甦路徑。

她研判，川普 2.0 將在明年拖累聯準會降息速度，甚至可能停止降息，影響所及，因美元與利率正相關性高，將牽動美元指數表現。此外，川普打算對中、加、墨等貿易對手國加徵關稅，將使墨西哥比索、歐元、人民幣承壓。至於中國經濟復甦表現可關注 12 月兩場重要會議，包括政治局會議、中央經濟工作會議釋出的訊息。

高波動環境 兩大交易策略機會佳

Dilin Wu 認為，2025 年整體市場環境將是呈現高波動性，適合兩大交易策略，一是黃金 XAUUSD（黃金現貨／美元），另一是多空策略。

黃金方面，她分析，因市場尚未完全定價中美關稅談判風險，而降息及央行購金等傳統利多因素仍在，明年第 1 季金價有機會衝破 3,000 美元大關，逢低購入是比較好的策略。

多空策略方面，她舉出兩個例子。第一是川普交易將利好 S&P 500，但澳洲鐵礦砂將使澳洲股市 2025 年承壓，或許可以考慮多做 S&P500、對空澳股；第二是川普金融寬鬆政策有利銀行業，可留意 SPDR 金融類股 ETF(XLF)、SPDR S&P Regional Banking ETF（KRE）表現空間。不過，她也提醒，市場瞬息萬變，出手前應確認相關影響因子。

港股看好藍籌科技 日股受惠出口成長

此外，Dilin Wu 還看好港股、日股中長期表現，港股有美元走強有利資金流入港股、港股估值低、中國政府政策、港股企業回購積極等四個優勢，最看好港股的藍籌股、科技股。

日股則因經濟基本面可靠，且最快明年 5 月才升息將使日圓相對弱，而有利出口，但應留意日圓若太疲軟，可能吸引部分資金從股市抽出轉至日圓套利交易，以及美日兩國間利差收窄速度。

最後，Dilin Wu 提醒投資人面對高波動的 2025 年，保持開放心態，根據市場波動去交易，遠比聽任何老師講都好。

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