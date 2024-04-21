本週操盤筆記：美股七雄財報、美國第一季GDP與3月PCE、日銀利率決策

鉅亨網新聞中心 2024-04-21 21:50

本週操盤筆記 (0422-0426)

1. 美股七雄財報

本週將有約 178 家標普 500 指數成分股公司公布財報，這些公司市值占該指數總市值的 40% 以上。但最大的期望還是來自大型科技公司，美股科技七雄中的特斯拉、Meta、微軟、Google 母公司 Alphabet 和都將陸續揭曉最新業績。

根據媒體智庫數據，美股七雄第一季獲利可望飆升 38%。如果剔除這七家公司，標普 500 指數其餘公司利潤預計將下降 3.9%。

華爾街預料，隨著今年的進展，這一趨勢將會逆轉。媒體智庫數據顯示，2025 年第一季，這七家公司的利潤預估將成長 17.5%，而標普 500 指數其餘公司獲利預計將成長近 18%。

分析師 Wendy Soong 表示：「由於交易員預估聯準會 (Fed) 將在今年晚些時候降息，這可能會帶來更強勁的消費者支出和經濟活動，進而帶來更好的獲利成長和更高的股價。」

2. 美國第一季 GDP、PCE

美國本週將陸續公布多項重磅經濟數據，其中本週四 (25 日) 第一季 GDP 季增年率初值將揭曉，市場目前預估成長 2.5%，前值為 3.4%。

此外，本週五 (26 日) 另一項重磅通膨數據 3 月 PCE 物價也將出爐，其中 Fed 青睞的核心 PCE 物價指數年增率預料將年增 2.7%，前值為 2.8%、月增率則與前月持平成長 0.3%。

Fed 主席鮑爾上週曾表示，儘管美國經濟在其它方面表現強勁，但通膨尚未回到 Fed 的目標水準，短期內降息的可能性進一步降低。雖然通膨率持續降溫，但目前政策狀況應該保持不變。

對此，道富銀行 (State Street) 歐洲、中東和非洲投資策略主管 Altaf Kassam 認為，如果 Fed 不盡快對利率採取行動，美國經濟可能在 2025 年遭遇風暴。該行對 Fed 在 6 月降息的預期沒有改變。

3. 日銀利率決策

日銀 (日本央行 / BOJ) 本週五將公布最新利率決策，日銀總裁植田和男上週表示，若通膨整體基調繼續上漲，日銀將「非常可能」會進行升息。

他說：「我們將會謹慎進行，先評估我們目前的政策變動對經濟和通膨的影響，接著在認為適當的時機考慮進一步的調整。」