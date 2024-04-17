Fed主席鮑爾：通膨降溫缺乏進展 高利率可能持續更長時間

鉅亨網編譯段智恆 2024-04-17 02:12

美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾周二 (16 日) 表示，儘管美國經濟在其它方面表現強勁，但通膨尚未回到 Fed 的目標水準，短期內降息的可能性進一步降低。雖然通膨率持續降溫，但目前政策狀況應該保持不變。

鮑爾周二在一場以美國和加拿大經濟關係為主題的政策論壇上說：「最近數據顯示，就業市場成長穩健且持續強勁，但今年到目前為止，在重返 2% 通膨目標方面缺乏進一步進展。」他認為在通膨接近目標之前，目前的政策水準可能會保持不變，這番言論與央行官員近期聲明一致。

鮑爾指出，最近數據並沒有給央行帶來更大信心，而要實現這種信心可能需要比預期更長的時間，而目前的政策已經準備好應對央行所面臨的風險。他補充說，在通膨顯示出更多進展之前，只要有需要，可以維持目前的限制水準。

鮑爾還提到，Fed 青睞的通膨指標個人消費支出 (PCE) 物價指數 2 月顯示核心通膨率為 2.8%，過去幾個月幾乎沒有變化。

對此他進一步說道：「我們在聯邦公開市場委員會 (FOMC) 上說過，需要更多信心，看到通膨正持續往 2% 的發向發展，然後才適合鬆綁貨幣政策。最近數據顯然並未給我們帶來更多信心，相反的，數據表明，實現這種信心可能需要比預期更長的時間。」

他指出，有鑑於就業市場的強勁和迄今為止的通膨進展，讓限制性政策有更多時間發揮作用，讓數據和不斷變化的前景指引政策推進是合適的。

近期通膨數據讓鮑爾的立場有所轉變，先前他仍暗示今年可能降息。鮑爾談話後，美國 2 年期公債殖利率一度飆破 5%，現報 4.966%；美國 10 年期公債殖利率進一步漲至 4.651%；美元指數也升至 106.21。

市場分析指出，金融市場不得不重新設定今年降息的預期。 2024 年初，聯邦基金期貨市場的交易員預估，從今年 3 月開始，今年將有六到七次降息。隨著數據的進展，預期已經轉向一次或兩次降息，幅度為 1 碼 (25 個基點)，而且要到 9 月才會首次開始。

FOMC 官員在 3 月的最新報告中表示，他們預估今年將降息三次。然而，最近幾天，幾位決策者強調了政策依賴數據的性質，並沒有承諾設定降息水準。

根據芝商所 FedWatch 工具，6 月降息 1 碼的機率僅剩不到 20%，維持利率不變的機率約 80%；9 月降息 1 碼的機率為 46.5%，維持利率不變的機率為 29%，降息 2 碼 (50 個基點) 的機率為 21.5%。