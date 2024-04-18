紐約聯準銀行：Fed明年可能停止QT

鉅亨網編譯段智恆 2024-04-18 02:57

根據紐約聯準銀行 (Federal Reserve bank of New York) 預測，美國聯準會 (Fed) 可能會在 2025 年停止縮減資產負債表。

根據周三 (17 日) 公布的一份年度報告，紐約聯準銀行交易部門預估縮表 (量化緊縮 / QT) 可能會在 2025 年初或中期結束，到下一年，銀行存入 Fed 的準備金規模將降至 2.5 兆至 3 兆美元左右。

Fed 官員在上個月的政策會議上開始討論開始放慢縮表速度的計畫，不過並沒有做出任何決定。會議紀錄顯示，決策者認為，有鑑於 2019 年的市場動盪 (這是 Fed 上次試圖縮減其投資組合)，採取謹慎態度是合適的，並認為「相當快」開始放緩到期資產的流失速度將是謹慎的。

在紐約聯準銀行報告中概述的「高準備金」情境下，資產負債表規模將縮減至 6.5 兆美元左右，而在「低準備金」情境下，資產負債表規模將降至 6 兆美元。

Fed 一直以每月高達 950 億美元的速度減持美國公債和抵押擔保證券 (MBS)。華爾街策略師預估，Fed 將美國公債的上限從 600 億美元削減至 300 億美元，同時維持 MBS 的上限不變。

3 月貨幣政策會議紀錄顯示，官員普遍傾向維持現有的 MBS 上限，但調整公債上限。

華爾街正在留意銀行準備金的適當水準，以確保流動性並避免金融市場過去的崩潰。銀行準備金——機構存放在 Fed 的現金總量——目前約為 3.6 兆美元。決策者將這一水準描述為「充足」，他們表示目標是「充足」，Fed 主席鮑爾在上個月的會後新聞發布會上將其定義為「略低於」這一水準。

另外，紐約聯準銀行的預測顯示，在 Fed 有息負債成本上升的推動下，Fed 債券投資組合產生的淨收入到 2024 年可能一直為負，隨後幾年才會恢復到正水準。