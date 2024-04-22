美國股票基金上周淨流出211.5億美元 2022年12月以來最多

鉅亨網新聞中心 2024-04-22 08:52

投資者正在大幅撤離美股，由於投資者擔心央行將延長限制性貨幣政策，加上中東衝突升級，倫交所的數據顯示，美國股票基金上周淨流出 211.5 億美元，是 2022 年 12 月以來最多的一周。

據《第一財經》報導，值得注意的是，貨幣市場基金淨賣出也達到 1,181 億美元，這是投資者信心降溫的另一個跡象。

高盛上周警告，如果美股繼續下跌，造成短期趨勢轉向，避險基金未來一個月內可能會拋售 200 億～420 億美元的美國股票。

美股迎來「黑色星期五」，標普 500 指數上周五（19 日）收盤跌 0.88%，跌破 5,000 點大關，連續第六個交易日收黑，為 2022 年 10 月以來首見。該指數周線大跌逾 3%，已經是連續第三周下跌。

據《路透》報導，有美股「恐慌指數」之稱的 CBOE 波動率指數，上周五盤中升至 21.36 點，是 2023 年 10 月 30 日以來首次突破 20 點大關。過去三周該指數大幅飆升，累計漲幅達 43.81%。

嘉信理財在市場展望中寫道，受地緣政治不確定性和美國聯準會（Fed）政策預期影響，美股經歷了艱難的一周。該機構認為，考慮到潛在不確定性，投資者應該繼續為波動性做好準備。

美國上周公布的數據顯示，3 月零售銷售成長 0.7%，大幅優於市場預期，零售額約佔所有消費者支出的三分之一，這代表第 1 季消費者支出將繼續提振經濟。

牛津經濟研究院高級經濟學家 Bob Schwartz 表示，美國經濟的持續韌性得到了充分展示，Fed 在最新褐皮書中也提到經濟活動穩步擴張。考慮到消費者的實力和勞動力市場持續緊縮，美國經濟全年有望延續強勁增長，Fed 官員在更長時間內保持高利率的可能性上升。

近期 Fed 官員的最新表態顯示，3 月重申的今年三次降息預測似乎過於樂觀。上周早些時候，Fed 主席鮑爾說，今年來通膨缺乏進一步進展，利率保持在高點的時間可能會在比預期更長。