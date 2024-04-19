Fed威廉斯認為不急著降息 透露若有必要不排除升息

鉅亨網編譯段智恆 2024-04-19 00:33

紐約聯準銀行總裁威廉斯 (John Williams) 周四 (18 日) 表示，美國經濟的強勁狀況意味著目前沒有降息的緊迫理由，降息時機將由經濟數據決定。值得注意的是，他也提到倘若通膨無法朝聯準會 (Fed) 的目標前進，降息也是有可能的。此番言論一出後美債殖利率續升。

他周四在華盛頓舉行的 Semafor 世界經濟峰會 (Semafor World Economy Summit) 上表示：「貨幣政策處在良好狀態，目前的利率水準讓我們逐漸接近目標，所以不覺得有降息的緊迫性。貨幣政策的作用正是我們希望看到的。」

值得注意的是，在被問及提高借貸成本的可能性時，他表示這並非他的基本預期，但如果數據顯示需要更高利率才能實現央行的 2% 通膨目標，那顯然就會這麼做。威廉斯是聯邦公開市場委員會 (FOMC) 副主席，為永久投票委員。

在威廉斯透露有必要可能會升息的訊息後，美債殖利率進一步攀升，其中兩年期公債殖利率上漲 5 個基點，接近 4.99%，先前 Fed 主席鮑爾放鷹澆熄市場降息預期後，該利率在本周一度升破 5%，創下去年 11 月以來新高。

Fed 主席鮑爾本周談話指出，通膨降溫方面缺乏進展，如果物價壓力持續存在，Fed 可以只需要保持利率穩定。這番言論顯示鮑爾認為通膨頑強難降，高利率可能還要持續一段時間，與此同時也透露他的立場轉變，他先前曾說今年晚些時候降息可能是合適的。

Moneta 首席全球市場策略師 Aoifinn Devitt 表示:「就美國公債殖利率而言，我們已經來回走了一圈，我們正回到幾個月前開始的地方。」

預測 Fed 決策的交換利率周四小幅走高，反映出 12 月政策會議將累計降息 38 個基點，而截至周三收盤時為 43 個基點，市場仍預期聯 Fed 將在 11 月的政策會議上首次降息 25 個基點。繼 2022 年 3 月至 2023 年 7 月的 11 次升息之後，市場暗示 Fed 再次升息的可能性仍接近零。