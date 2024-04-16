Fed二把手：就業市場將保持強勁 維持高利率有助壓低通膨

鉅亨網編譯段智恆 2024-04-16 22:20

美國聯準會 (Fed) 副主席傑佛森 (Philip Jefferson) 周二 (16 日) 表示，他預估通膨將持續溫和而且利率也將維持在當前水準，持續的物價壓力將讓借貸成本維持在高位的時間更長。

傑佛森周二說，儘管在降低通膨方面取得相當大的進展，但 Fed 持續恢復 2% 通膨的任務「尚未完成」。此番言論與近期其他決策者觀點相符，凸顯決策者們在近期並不急著降息。Fed 主席鮑爾也將於稍晚發表談話。

傑佛森在事先準備好的講稿中並未直接提及今年降息的時機或前景。不過他在演講中指出，自己基本的預期仍是通膨將進一步下滑，而政策利率會穩定在當前水準，就業市場保持強勁，勞動力需求和供給將繼續重新平衡。

他提到，最近就業成長強勁，過去 3 個月的通膨率高於去年下半年的低點。他預估，第一季的經濟成長將較前一季有所放緩，但仍將保持穩健。

傑佛森認為目前展望仍相當不確定，倘若未來經濟數據顯示通膨比自己預期的還更持久，則在更長的時間內維持當前的限制性利率水準將是合適的。

Fed 上月公布的預測顯示，官員預估今年將降息三次，近一半的人傾向兩次或更少。自此之後，就業市場、消費者支出和通膨數據強化 Fed 不急著降息的耐心態度。

在這次主要是學術性的演講中，傑佛森概述聯邦公開市場委員會 (FOMC) 需要查看廣泛的數據，以了解經濟的變化，尤其是在不確定性加劇的時期。