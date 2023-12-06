Pepperstone交易手冊 – 靜候逆轉

隨著我們進入十二月，許多原本計劃在節日期間休息幾週的人可能正在重新考慮這個決定——機會成本太高了。無論是專注於股票、美元、黃金還是債券 / 利率，目前都在經歷一場巨大的趨勢性交易。

在股票領域，US30 有大動作發生，該指數狀態極佳，離歷史高點僅有 1.9% 的差距。標普 500 指數連續第五個星期收高，接下來將測試 4611 點的 7 月 27 日高點，上週的價格走勢顯示這波上漲可能還有進一步的動力。

我擔心的是，這些市場在部位、估值和技術上都處於超買區域。

市場內部非常泡沫化，57% 的股票收在 4 週高點，85% 的股票在 50 日均線以上，32% 的股票的相對強弱指數（RSI）超過 70——這些水平通常表明市場被過分追捧，可能會逆轉。估值也相當高，標普 500 指數的前瞻性本益比為 21.4 倍，儘管這比較是 2024 年的故事。

部位正變得極端，趨勢追蹤型基金（CTA）目前最大化多頭部位，而空頭已大幅減倉。下行風險保護 / 對沖已經被撤銷，波動率市場回落到許多人認為購買短期看跌期權或看跌期權價差是便宜而謹慎的地步。

美國的利率和掉期已經相對高估（見上圖），尤其是在聯準會降息的起點方面，目前市場已將 3 月的聯準會公開市場委員會（FOMC）會議定價為 70% 的幾率進行降息。我們還可以遠瞻一些，看到 2024 年年底已經定價了超過五次 25 個基點的降息。短端利率的變動迅猛，美元也緊跟著。這表明風險的偏斜和潛在的走向可能正在發生變化，如果本周美國的一些數據點（尤其是美國就業數據）高於共識，那麼美元空頭頭寸將會部分平倉，而那些持有國債多頭頭寸的人可能也會如此 - 股市對利率的任何走高都很敏感。

因此，截至年底，风险资产的追逐正在加剧，但是越是极端的情况可能会变得更加极端，市场的弹性正在被拉伸到越来越高的水平。总体而言，做多风险在战术上似乎仍是正确的立场，但它走得越高，“一月效应” 就越会发挥作用，头寸平仓和风险回撤可能会更加显著 - 随着流动性的减少，未来可能会是一个非常活跃的时期。

一個轉捩點即將到來，但把握時機才是獲利的關鍵。

祝各位好運。

本週重大事件風險：

歐洲央行總裁拉加德講話（12 月 4 日 01:00 AEDT）– 歐元區掉期市場已經定價了在即將到來的 3 月歐洲央行會議上進行 20 個基點的降息，而在未來 12 個月內則定價了 114 個基點（近 5 次降息） 。拉加德會否對這種鴿派的定價提出異議，而市場是否會相信她呢？

東京 CPI（週二 10:30 AEDT）– 中位數估計是我們將看到廣義通膨率為 3%（從 3.3%），核心通膨率為 3.7%（從 3.8%）。除非是投機者的預期超過 / 低於市場，否則這不應該對日圓產生影響，但日本央行將密切關注此數據。

澳洲聯邦儲備銀行會議（週二 14:30 AEDT）- 市場沒有對這次會議定價任何加息，因此會議的結果將取決於聲明的語氣，以及對 2 月澳大利亞聯邦儲備銀行會議上定價的 8 個基點加息是否準確。幾乎不會看到與澳洲央行總裁 Bullock 最近溝通的任何重大偏離，因此該會議對澳元或 ASX200 指數來說可能是一個低波動性的事件。

美國 JOLTS 崗位開放（週三 02:00 AEDT）- 市場預計職缺將略有減少，預計將有 930 萬個（前值為 955 萬）。美元可能對這項數據敏感，如果職缺超過 1000 萬，可能會出現短期平倉。

美國 ISM 服務業指數（週三 02:00 AEDT）- 共識是我們將看到美國服務業出現擴張，落在 52.3（之前為 51.8）。如果數據向 50（擴張 / 收縮分界線）下方偏離，可能會導致更多人購買美國國債，並對美元施加壓力。如果數據與共識值相符或高於共識值，那麼美元空頭可能會進行平倉。報告的子組成部分很重要，特別是新訂單和就業方面。如果就業子組成部分低於 50，那麼可能會影響非農就業數據（NFP）前的市場預期和部位。

澳洲第三季 GDP（週三 11:30 AEST）- 很難看出這會對澳元產生很大影響，但對於那些在事件期間持有澳元頭寸的人來說，這是一個小風險。市場預期季度環比 GDP 為 0.4% / 年年比為 1.8%。

美國 ADP 就業變動數據（週四 00:15 AEDT）- 鑑於週五將公佈非農就業數據，市場對 ADP 報告的反應可能較為溫和。共識預期新增 12 萬個工作崗位，如果實際結果差強人意或超過預期，可能會影響美元，因為這會影響對非農業就業數據變動的預期。

加拿大央行會議（週四 02:00 AEDT）- 市場預期在此次會議上不會有政策變化，因此更重要的是指導方針和聲明的語氣。加拿大掉期市場預測，央行有 80% 的機率在 3 月的會議上降息 25 個基點，並預計 2024 年年底前會有將近 5 次降息

中國貿易數據（週四 - 時間未定）- 市場預期進口成長 4%，出口下降 1.5%。市場將關注內部需求的跡象，因此可能會對進口數據超過 / 未達到預期產生敏感反應。

美國非農就業數據（週六 00:30 AEDT）- 本週市場的重大事件風險。中位數預期為新增約 18 萬個工作崗位，經濟學家的估計範圍從 24 萬到 10 萬不等。我們也將關注先前數據趨勢的修正，因為這也將影響到 3 個月的平均值。市場可能會對預計將保持在 3.9% 不變的失業率產生敏感反應 - 報告中的失業率如果達到 4%，可能會引起市場討論並對美元產生影響。此外，預期平均小時工資月環比為 0.3% / 年年比為 4%。我認為，如果非農就業數據強勁，美元可能會更強勁地上漲，如果數據較弱，美元可能會更大幅度下跌。

中國 CPI/PPI（週六 09:30 AEDT）- 由於這些數據發佈時休市，因此中國資產及其風險代理存在一定的跳空風險。在通膨減緩 / 通貨緊縮的背景下，有越來越多的呼聲要求進一步放款貨幣政策。

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