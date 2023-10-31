Pepperstone交易員思考 - 對日本央行的政策調整保持警惕

我們看到日經昨晚發表了以「日本央行調整政策，允許 10 年期殖利率超過 1%」為標題的新聞。當然，這可能是一種誤導，他們或將會維持政策不變，而非堅定表示 YCC（殖利率曲線控制）上限的變化即將來臨。現在這種可能性較小，賠率有利於將 YCC 10 年期公債殖利率上限提高到 1.5%。

完全取消 YCC 的可能性也較小，但並非完全不可能，這一情景的出現可能對全球債券市場產生重大影響。想像一下，我們幾乎可以在日本國債（JGB）市場中實現全面的價格發現似乎令人難以置信。

在等待現貨 JGB 的反應時，我們已經看到日本 10 年期國債期貨出現了強烈的拋售，日本 10 年期掉期升至 1.15%，這表明市場已經準備好進行政策調整。日圓的反應比我預期的更為明顯， USDJPY 匯率下跌了 100 個點，至 148.81 的低點，儘管後來匯率找到支撐並重新突破了 149 關口。

USDJPY 的日內選擇權暗示著今天交易會有 122 點的浮動（上漲或下跌），因此預計會有積極的波動，這對於交易者的持倉規模和風險有著重大影響。風險經理同樣明白，今天早上 9 點到中午 12 點之間的某個時間點可能會發生潛在的波動性事件，而他們暴露於該風險的程度取決於他們如何應對全新交易日。

在其他條件相同的情況下，將 YCC 上限從 1% 提高到 1.5% 應該會吸引更多的 JPY 買家，並在交易中將 USDJPY 和其他與日圓相關的貨幣對推低。然而，目前市場已經充分定價了這一變化，風險與回報的權衡已經發生了變化。如果日本央行對 YCC 進行調整，而伴隨著支持性措辭，表明他們將透過購買國債來抵消不必要的交易日內波動，那麼市場對於這一舉措的反應可能不那麼明確。

我們也需要考慮日本央行對通膨上調的程度，以及提前解除負利率政策的時機。作為其主要考慮因素，演算法交易系統很可能會對圍繞 YCC 上限是否調整的新聞標題作出反應。日圓和日經 225 指數的變動程度將由這些相互抵銷的因素，以及市場的流動性和部位來決定。

雖然選擇權波動率顯示我們可能會看到更大的波動，但我傾向於當天逢高賣出至 149.70/80。對日圓多頭部位的持續風險將是股市大幅上漲和波動性降低，導致資金大舉回流到套息部位。

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