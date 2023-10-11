交易手冊 - 市場正在做央行的工作

主要由於實際利率和美元走高，美國金融狀況明顯收緊，我們越來越意識到市場正在承擔央行的重擔，並取代了對央行提高政策利率的需要。這是我們上週從聯準會成員 Daly、Goolsbee 和 Bostic 那裡聽到的訊息。

這意味著，如果本周美國 CPI 數據強勁，市場參與者將增加對收益曲線陡峭化交易的敞口，減少對美國 2 年期國債空頭的興趣 - 反過來，因為美元與 2 年期和 10 年期利差曲線之間的相關性接近零，這應該會限制美元的上漲。

關注美國債券市場，考慮到美國財政部將在本週發行總額高達 1010 億美元的 3 年期、10 年期和 30 年期國債，這可能會引起市場波動。

白線 - 美國 2 年期及 10 年期利差曲線

紅線 - 美元指數（DXY）

從技術上來看，美元似乎正在鞏固，儘管伴隨著相當大的風險，但動能帳戶再次看跌日圓。雖然風險因素可能受到地緣政治消息的影響，但 NZDJPY 多頭看起來可能會推動潛在的突破，尤其是在中國市場重新開盤之際，我們可以看到經濟出現「綠芽」。對於那些策略在高波動性環境中表現出色的投資者來說，他們可以將目光投向拉丁美洲貨幣，其中 COP、CLP 和 MXN 的大幅波動已引起日間交易者的注意。

除了美國 CPI 外，本週將是中央銀行的盛宴，聯準會、英國央行和歐洲央行官員將在 NABE（國家商業經濟學家協會）和國際貨幣基金組織的會議上發表演說。市場似乎堅信歐洲央行和英國央行的升息週期已經結束，因此聯準會官員可能會更積極影響市場。

此外，我們還將迎來美國第三季的企業財報，其中大型金融機構將成為焦點，這也使得美國 30 指數成為本週指數交易者的中心關注點。對於政治觀察家來說，尋找新的眾議院議長的過程將不斷推進，這可能會對 11 月 17 日的下一輪政府關門談判產生重大影響。

在地緣政治擔憂加劇的情況下，原油仍是人們關注的焦點。我們關注期貨開盤的反應，標準普爾 500 指數和 NAS100 期貨在重新開盤時小幅走低。

需要關注的主要經濟數據：

美國 CPI（10 月 12 日 23:30 AEDT） –這可能是本週最重要的活動風險。經濟學家的共識是，廣義 CPI 和核心 CPI 都將較上季成長 0.3%。這將使廣義 CPI 的年度年漲幅達到 3.6%（相較於 3.7%），而核心 CPI 漲幅降至 4.1%（相較於 4.3%）。市場對廣義 CPI 的定價（反映在 CPI 比價）為 0.25% 的環比成長和 3.54% 的年年成長。

以「3」作為百分比開頭的核心 CPI 將受到市場歡迎，可能導緻美元多頭回補，從而推高 XAUUSD 和 NAS100。核心 CPI 達到 4.3% 以上可能會導致對 11 月 FOMC 的升息機率預期上升至約 40%（目前為 29%），並推動債券殖利率上升，從而提振美元的上漲。

美國掉期市場對每場 FOMC 會議的定價

美國 PPI 通膨（10 月 11 日 23:30AEDT）- 預期總需求較上季成長 0.3%，核心 PPI 年度年增幅為 2.3%。市場對 PPI 的敏感度不如 CPI 數據，但與共識相比的大幅增加或下降可能會對經濟學家如何估算 PCE 通膨（於 10 月 27 日公佈）產生影響。

中國新增貸款（本週無具體日期）- 做出預測非常困難，但市場預計信貸會出現反彈，預期新增人民幣貸款為 2.5 萬億元（相較於之前的 1.35 萬億元）。如果數據超出共識預期，可能會推動中國 / 香港股市繼續上週五的強勁漲勢，並使澳元和紐西蘭元表現出色。

中國 CPI/PPI 通膨（10 月 13 日 12:30AEDT）- 中國的低通膨持續存在，但消費價格可能會從 0.1% 輕微上漲至 0.2%，生產者價格可能為 - 2.4%。 USDCNH 在中國的黃金周假期內盤整，但如果我們看到趨勢出現，其交易方向對 G10 貨幣對的走勢可能產生影響。

中國貿易數據（10 月 13 日 無明確時間）- 中國經濟數據流應會繼續小幅改善，預計出口將下降 7.3%（從 - 8.8%），進口將下降 6%（從 - 7.3%）。優於預期的數據可能會推動中國股市上漲。

英國央行信貸狀況報告（10 月 12 日 19:30AEDT）- 我們將獲得英國月度 GDP 和工業生產數據（均於 17:00ASDT 公佈），這兩個數據都預期保持疲軟。考慮到最近的抵押貸款批准數據，英國央行的信貸數據可能也會偏低。在利率互換市場基本上認為英國央行的升息週期已經結束的情況下，交易員仍需要關注本週的英國央行演講。

墨西哥 CPI（10 月 9 日 23:00AEDT）- 市場預期廣義 CPI 為 4.5%（相較於 4.64%），核心 CPI 為 5.75%（相較於 6.08%）。因為原油價格疲軟 ，MXN 缺少支撐，但本周本地數據可能會發揮更大的作用。 USDMXN 在 18.40 附近出現賣壓，但搖擺交易員可以考慮回檔時在 17.90 區域買入，以獲得更多上漲動力。

本週美國第三季財報 –花旗、摩根大通（10 月 13 日）、美國銀行、富國銀行、聯合健康

本週我們將獲得美國大型金融機構的最新財報。關注點主要集中在資產品質、貸款需求、淨利差（NIM）以及對最近金融條件收緊的相關評論。

關注 US30 指數

當我們看 US30 成分股中的公司時，其中只有兩家銀行 - 高盛和摩根大通。然而，US30 指數與 XLF ETF（標普金融部門 ETF）​​之間的相關性非常高，10 天相關性為 93%。由於許多主要金融機構都將發布財報，如果這種相關性保持不變，那麼 US30 指數應該會反映出美國銀行的走勢。

本週對 US30 指數交易者來說另一個重要的風險是市場對聯合健康集團（UNH - 10 月 13 日發布財報）的財報反應如何。 UNH 在 US30 指數中佔據 10% 的巨大權重，可以說是該指數中最重要的股票。 UNH 不像特斯拉或英偉達那樣備受差價合約交易者密切關注，因為它的價格走勢更具防禦性。這是適合區間交易者的股票，過去 12 個月內，以 460 美元買入和 520 美元賣出的策略表現良好。然而，考慮到其權重，US30 交易者應該注意該股票可能造成的影響。

市場對 UNH 發布財報當天的隱含波動定價為 2.6%，與過去 8 季報告期間的平均價格變動相符。 UNH 股價曾受財報影響出現較大的百分比波動，還記得在上一個財報發布後，該股上漲了 7.2% - 因此，考慮到其權重，較大的上漲 / 下跌將影響 US30 指數。

雖然宏觀因素，如債券收益率、美元和油價的波動，將影響 US30 指數，但可以看出，本週的財報也可能發揮重要作用 - 是時候買入還是我們即將看到該指數下跌？

央行發言人

聯準會發言人 – 第一眼看上去，聯準會理事 Christopher Waller 的演講可能最值得關注。

歐洲央行發言人– 本週歐洲央行發言人眾多，對於歐元交易者來說，您喜歡聽到這種噪音嗎？如同先前所提到的，市場相當確信歐洲央行將長期維持政策不變。

英國央行發言人 – 鑑於市場普遍認為英國央行（BoE）不會再次升息，投資者將密切關注 BoE 官員 Mann、Pill 和 Bailey 的評論，以增強對這一市場定價的信心。

澳洲儲備銀行發言人 – 助理行長 Christopher Kent（10 月 11 日 12:00AEDT）