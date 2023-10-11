〈紐約匯市〉Fed官員放鴿 美元指數跌至逾一周低點、歐元續揚

聯準會 (Fed) 官員近一步發表鴿派言論，帶動美債殖利率大幅下滑，美元指數周二 (10 日) 跌至逾一周低位。中國準備推出新一輪刺激措施的消息，激勵歐元持續走高。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 下跌 0.30%，至 105.76，為 9 月 29 日以來最低。

亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克 (Raphael Bostic) 認為，Fed 的政策已具有適當的限制性，且即使 Fed 的升息行動會導致經濟放緩並壓低通膨，未來也不會出現經濟衰退。

波斯提克發言後，美元走軟，美國 10 年期公債殖利率下滑至日內低點的 4.618%。

FXStreet 資深分析師 Joseph Trevisani 表示，這番言論在某種程度上是為了回應在以色列和加薩爆發的暴力事件。「你所看到的，是聯準會對危機所做出的典型、標準以及重複性的反應，若中東局勢惡化，Fed 就會降低利率。」

在中東爆發衝突與 Fed 官員發表鴿派言論的背景之下，對避險資產的需求帶動美債上漲，並將 2 年期公債殖利率壓至一個月來最低水平，截稿前報 4.972%。

分析師認為，美債殖利率的跌勢，源自於兩名 Fed 官員周一 (9 日) 發表的言論，以及交易員在以巴衝突爆發後湧入避險資產。Fed 副主席傑佛森 (Philip Jefferson) 和達拉斯聯準銀行總裁蘿根 (Lorie Logan) 日前表示，近期長債殖利率上升，可能降低 Fed 升息的必要性。

豐業銀行 (Scotiabank) 首席外匯策略師 Shaun Osborne 表示，對殖利率和期限溢價的關注，對美元來說將是一個關鍵問題，因為這確實表明 Fed 或許不必再繼續採取行動。

他說：「這些都會限制美元上漲。不過考量到殖利率當前狀況，美元是否大幅走低，一切還很難說。」

交易員正在等待周三 (11 日) 出爐的 Fed 會議紀錄以及周四 (12 日) 的美國消費者物價指數 (CPI) 報告。即使最初的避險操作已經停止，投資人仍持續關注以色列和巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯之間的衝突。

以色列謝克爾兌美元脫離周一觸及的近 8 年低點，報 3.95855 謝克爾兌 1 美元。以色列央行此前承諾拋售 300 億美元外匯來穩定匯市。

根據彭博 (Bloomberg) 報導，中國正考慮額外發行至少 1 兆人民幣 (約 1371 億美元) 的主權債，以支應新一輪經濟刺激政策，分析師認為，此舉將有助於推升歐元等更容易受全球經濟成長影響的貨幣。

歐元漲近 0.4% 至 1.0604 美元，英鎊升至 1.2281 美元。商品貨幣方面，澳幣漲 0.3% 至 0.6428 美元，連續五個交易日上漲，紐幣也漲逾 0.4% 至 0.6043 美元。

日元小貶 0.1%，至 148.68 日元兌 1 美元。共同社 (Kyodo news) 報導稱，日本銀行 (央行) 考慮調升今年的核心通膨預期，消息一度帶動日元反彈，隨後回吐升幅。

傳統避險貨幣瑞士法郎升逾 0.15%，至 0.9040 瑞郎兌 1 美元。

截至台灣時間周三 (11 日) 約 6:00 價格: