Pepperstone交易員手冊：收穫10月的市場洞察

市場資訊：

在美聯儲做出比預期更加鷹派的決定，同時其他 G10 央行的政策指導表明未來一段時間保持利率高於中性水準之後，九月似乎是中央銀行 “高息長期” 政策立場最終深入金融市場的一個月。 該利率預期使美國國債收益率全盤上漲，進而導致美元連續 10 周走強，創下了自 2014 年以來的最佳周連勝紀錄。美股走弱，而美國例外主義敘事同樣對亞太股市施加了顯著的下行壓力，恒指和中國企業指數連續第二個月下行，刷新自年初以來的新低水準；美日政策立場分歧也使日經 225 回吐先前收益。

市場事件：

展望未來，十月有望成為另一個引人注目的月份，早期的關注點主要集中在美國議長麥卡錫下臺後的政治動盪，同時市場還在尋找日元可能的幹預跡象。更廣泛地說，交易員將繼續尋找關於央行可能將利率維持在現有水準多長時間的明確訊息，本月將舉行 5 次 G10 政策會議。同時，本週期實施的緊縮政策對勞動市場的滯後影響將持續受到密切關注。此外，中國的 GDP、CPI 以及貿易數據也將提供最新回饋，以評估其與大多數其他國家不同的寬鬆政策成效。從季節性趨勢來看，過去 30 年中，十月初往往標誌著標普 500 指數的底部，因此多頭可能仍有機會。在過去 10 年中，十月往往是澳幣表現第二好的月份，也是美元表現第三好的月份。

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