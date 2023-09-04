Pepperstone交易員手冊 - 在低波動的世界中尋找引人注目的機會

交易觀點

新的交易週開始，幾個主要股指都失去了動力，VIX 指數也創下了新的周期低點。在波動性如此低的情況下，做空倉位似乎很困難，但對那些尋求回撤的投資者來說，我們仍有一些明確定義的風險水平 - EUSTX50 - 4350、GER40 - 16,000、US500 - 4540 和 NAS100 - 15,628。如果美國股票指數上漲並創下歷史新高，可能會成為頭條新聞。



EURUSD 日內交易

上週，美元略微上漲，但 DXY 指數的前景取決於 EURUSD 對 3 月上升趨勢支撐和 8 月 25 日的支撐位（1.0765）的反應。隨著利率市場感覺到許多 G10 央行已經停止加息，相對增長預期對於推動匯率至關重要。 EURCHF 是一個經典的相對交易，這一交叉匯率似乎很快會跌破 0.9520 的支撐水平。



我也看好 USDCHF 會走高，而 GBPUSD 可能很快會跌破 1.2550 的支撐位。本週應該將焦點放在澳元上，儘管交易員們在緊盯中國動態的同時，也留意著澳洲聯儲會議風險。



大宗商品應該引起關注，現貨原油價格節節攀升，許多人都在質疑原油測試 100 美元還需要多長時間。我不敢妄下斷言，但風險偏向於更高的水平，我們在期權市場中確實看到更加看漲的情緒，不斷增加的看漲 100 美元布倫特原油期權開倉量也在增加。此外，前期美國原油期貨和 2024 年 3 月期貨之間的反向差價變得更加陡峭（TradingView 代碼 - NYMEX:CL1!-NYMEX:CLH2024）。更陡峭的期貨曲線為市場參與者提供了更多正收益，使長期原油頭寸更具吸引力。



黃金多頭受到了價格拒絕 7 月至 8 月下行區間的 61.8% 斐波那契回調位的挫折。然而，我們可以看到黃金對美元以外的貨幣呈現出堅實的趨勢和上行動能。對於那些喜歡動能的人，可以關注 XAUAUD、XAUCHF、XAUJPY、XAUGBP 和 XAUEUR。同樣在大宗商品市場中，我看到糖目前的表現不錯——我看好糖價上漲至 27.30 美元。



祝各位好運。

未來一周的大型事件風險：

美國勞工節（週一） – 交易周平穩開始。



中國（8 月）新增人民幣貸款（沒有固定日期）- 7 月的信貸數據為 3450 億元人民幣，是自 2009 年以來的最低水平，導致中國市場（以及與中國有關的代理貨幣如澳元）疲軟。隨著我們評估政策支持的新聞增加，我們應該也會看到更高的信貸數據。



澳洲聯儲會議（9 月 5 日 14:30 AEST）– 利率定價表現出對 RBA 將維持 4.1% 的利率的高度信心。澳洲聯儲依賴數據進行決策，根據最近的數據流，他們應該會長期維持利率不變，但對 11 月是否可能加息依然存在爭議 - 屆時第三季度 GDP 數據將成為觸發因素。澳元將在會議聲明發布後立即做出反應，我們也需要再次關注中國的新聞動態。在關注國際經濟趨勢的同時，澳大利亞國內數據發布的關鍵日期包括：

9 月 12 日 – Westpac 消費者信心 / NAB 企業信心

9 月 14 日 – 澳大利亞就業數據

9 月 27 日 – 8 月份月度 CPI

10 月 3 日 – 澳聯儲會議

10 月 19 日 – 澳大利亞就業數據

10 月 25 日 – 第三季度 CPI

澳聯儲利率預期– 市場對澳洲聯儲現金利率的預期

智利中央銀行（9 月 6 日 07:00 AEST） – 鑑於經濟增長疲軟和通脹率急劇下滑，本次會議的爭論在於中央銀行是否將利率削減 75 個基點或 100 個基點。在 6 月至 8 月期間上漲了 11% 之後，美元對智利比索（USDCLP）目前在 850 左右盤整，區間交易策略目前表現良好 - 比索多頭需要看到銅價升至 3.90 美元（200 日均線水平），以及中國股市更高的信心。



澳大利亞第二季度 GDP（9 月 6 日 11:30 AEST）– 市場預期季度環比增長為 0.3%，年同比增長為 1.8% - GDP 通常不是會引起市場波動的數據點，但如果出現較大的下行意外（季度增長接近 0%），可能會引發關於 2024 年經濟衰退的討論。



英國央行行長 Andrew Bailey 在議會講話（9 月 6 日 23:15 AEST）– 貝利行長的講話不應該對市場產生重大影響，尤其是在上周英國央行首席經濟學家 Huw Pill 的講話已經為市場設置了預期之後。英國掉期市場認為央行將於 9 月 21 日加息 25 個基點的概率為 88%。 GBPUSD 關注 8 月 25 日的低點 1.2547，如果突破此水平，可能會進一步下跌至 1.2400。

美國 ISM 非製造業指數（9 月 7 日 00:00 AEST） – 市場預計該指數將下降到 52.5（從之前的 52.7） - 難以確定這是否會引發波動，因為市場可以選擇在何時對此數據點做出反應。任何低於 50 的數字都可能推動美元走低。此外，我們還將在美國服務業數據發布後的四小時內獲得美聯儲褐皮書，儘管我認為褐皮書不太可能成為波動事件。

加拿大央行會議（9 月 7 日 00:00 AEST）– 市場認為此次會議加息的概率為 5%，而僅有 6 個基點的加息被定價到明年 1 月。聲明的措辭可能會成為加元的驅動因素。 USDCAD 仍存在上行風險，目標區間為 1.3650/1.3670。



中國貿易差額（9 月 7 日暫無確定時間） – 儘管預期數據並不令人振奮，但市場預計會有所改善，出口預計同比下降 9.8%（7 月為同比下降 14.5%），進口預計同比下降 9% （7 月為同比下降 12.4%）。中國貿易數據一直是關注中國經濟的重點，但隨著財政刺激現在正在釋放到經濟中，而尚未反映在統計數據中，人們質疑市場是否會對這次的結果不太敏感。

RBA 行長 Lowe 講話（9 月 7 日 13:10 AEST）– 即將離任的澳洲聯儲行長 Lowe 不太可能會說出 RBA 聲明之外的任何內容，需要新信息才能改變 RBA 會在一段時間內保持利率不變的觀點。這是一次充滿情感色彩的演講，但是否會引發波動還有待商榷。

中國 CPI/PPI （9 月 9 日 11:30 AEST） – 我們會看到 CPI 連續第二個月下降嗎？鑑於數據將在周六發布，中國的代理貨幣（澳元和新西蘭元）可能存在小幅跳空的風險。

歐洲央行發言人 – 請參閱以下時間表 - 隨著掉期市場現在在 9 月 14 日的 ECB 加息上定價為 25% 的概率，而 EURUSD 正在測試 6 月的趨勢支撐線，本週各歐洲央行發言人可能成為焦點，拉加德將是主要發言人。

美聯儲發言人 –在接下來的一周中，美聯儲發言人的影響可能不如他們的歐洲央行同僚 - 但仍然有一些名字值得關注。

關注更多 Pepperstone 市場分析: https://bit.ly/3QzibO0

文章來源: Pepperstone