中國風險壓頂，美元攀升，傑克遜霍爾提供重要指導

關鍵要點：

上週受中國市場的風險因素的持續影響，包括恆大破產、財政刺激滯後、意外的 MLF 利率下調和國有銀行干預外匯等，導致亞洲股市整體下跌，指數跌幅明顯。

美國實際收益率上升，美元表現強勁，兌 G10 國家貨幣走強，離岸人民幣匯率可能進一步受壓。

本週關注歐元區和英國製造業 / 服務業 PMI 數據、傑克遜霍爾研討會，以及英偉達財報發布等事件對市場走向的影響。

上週市場回顧：

中國市場的風險因素為上週的股市和外匯市場的交易奠定了基調。房地產市場疲弱，包括恆大上週四申請破產保護、滯後的財政刺激措施、意料之外的 MLF 利率下調和國有銀行對外匯市場的干預等等，都加大了市場的波動性。今早發布的韓國貿易數據顯示，韓國出口同比降低 16.5%，而其中對中國出口降低了 27.5%，這一結果更佐證了對中國進口貿易和內需疲軟的擔憂。從股票市場來看，上周亞洲板塊整體收跌，與中國相關的指數引領了這波跌勢。其中 A50 跌 1.1%，納斯達克的金龍中國指數跌 3.5%，而恆指開於 17800 點不到，也是自今年以來第一次破 18000 點，達到了去年 11 月以來的最低。

圖 1. 上週股市亞洲板塊整體收跌，數據來源：Bloomberg Terminal

在外匯市場中，由於中美貨幣政策的分歧和市場信心不足，美元兌人民幣匯率目前在 7. 32 左右高位交投。今天上午剛發布的 1 年期貸款基準利率下調了 10 個基點到 3.45%，比市場預期的 3.40% 高 5 個基點，而 5 年期貸款基準利率保持在 4.2% 不變。消息已一經發布，股市反映出失望情緒，恆指跌 1.1%。但同時不及預期的下調幅度也給市場注入了上行潛力。

圖 2. 恆生指數在 1 年期中國貸款基準利率下調後跌 1.1%，數據來源：TradingView

另一方面，由於世界範圍內股票表現欠佳，大多數指數都在下跌，美國實際收益率的上升是上週市場的另一個主題。可以看到的是美元指數在上週表現強勁，自 7 月初以來首次突破了 103.37 的位置，正在測試新高。與此同時，美元表現也超過 G10 國家的大部分貨幣。而下調的存款準備金率和新的中國 1 年期貸款基準利率可能會導緻美元對離岸人民幣匯率的另一輪上漲。

圖 3. 美元指數突破 103.37，正在測試新高，數據來源：TradingView

本週關市場關注：

除了中國方面剛發布的數據，本週還有一些值得投資者關注的宏觀經濟數據和事件。

澳東時間 8 月 23 日晚上 6 點發布的歐元區製造業和服務業 PMI，目前預測值都比前值略低。而低於 50 的數據可能會引發歐元的賣空行情。 同樣在擴張 / 收縮線附近徘徊的還有在同天 30 分鐘之後發布的英國製造業和服務業 PMI。而英鎊作為上週表現最強的貨幣之一，預計會對這個數據非常敏感。 在美國方面，8 月 23 日晚上 11：45 發布的標普全球製造業和服務業 PMI 可能會對美國市場造成一些影響，但焦點依然是 24 日到 26 日的傑克遜霍爾研討會。 26 日凌晨美聯儲主席鮑威爾在研討會上的講話，也會給長期的貨幣政策包括中性利率更明確的指示。 英偉達將在 23 日市場閉市後發布第二季度的財報。鑑於公司在第一季度股價上漲了 24%，投資者很可能期望歷史能夠重演。

圖 4. 本週重要宏觀經濟數據發布，數據來源：Bloomberg Terminal

整體來看，未來一周的重點關注對像是歐美市場，而中國政策方面的動向也依然不容忽視。傑克遜霍爾研討會或將對全球市場產生重要影響，激石也將和投資者一起期待會議成果及市場反應。

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