前期提要

美聯儲於 7 月就把利率上限提升至 5.50%，直奔 2001 年的高水位。但後續是否會持續加息將要特別留意，因為 7 月底公佈的美國第二季度核心 PCE 物價指數年化季率持續下降，從原先 4.90%，預測 4.00%，公佈為 3.80%；美國 6 月核心 PCE 物價指數月率原先 0.30%，預測 0.20%，公佈為 0.20%，也是符合預期的下降；美國 6 月核心 PCE 物價指數年率更是從原先 4.60%，預測 4.20%，公佈為 4.10%，更是超預期的下降。伴隨通脹的下降，加息循環的結束也將開始萌芽茁壯。

本期亮點

1. 美國就業報告

美國 7 月失業率原先 3.60%，預測 3.60%，公佈為 3.5%， 呈現失業率持續下降。

美國 7 月季調後非農就業人口原先 18.5 萬人，預測 20 萬人，公佈為 18.7 萬人，呈現 低於預期值但高於前值的表現。

以產業來說，以 教育醫療業增長最為強勁 ，於近三個月都是增長的狀態。 而連續三個月都 呈現衰退的有資訊傳播業與專業技術業 ，尤其專業技術業，尤其專業技術業於 5 月增長 45K，於 6 月降至增長 23K，於 7 月更是銳減 8K，降幅相對較大。

(圖為 MacroMicro 統計美國非農就業產業變動)

雖然現在會看到許多科技業在裁員的新聞，但整體不影響非農增長。這個背後也可以從 JOLTS 的數據裡看到。透過下圖可以看出 JOLTS 非農空缺數依舊處於高位，甚至是近 30 年來的相對高位，代表市場的非農職業需求依舊強勁，勞動市場依舊處於缺工的狀態。

(圖為 MacroMicro 統計美國 JOLTS 非農空缺)

2. 波動平均值較大數據

通過近 3 年的數據統計，找出常態數據公佈當日黃金價格高低落差較大的，進而掌握到較能帶動市場波動的數據來操作交易。其中以非農數據當日波動較大，平均超過 31 美元。同時，雖不及 31 美元但也有 30 美元的有 JOLTS 職位空缺以及美國工廠訂單月率可以關注。以上三個數據雖然月初數據都已過，但有 JOLTS 職位空缺於 8/29(二) 還會公佈，此日就可以特別留意黃金的變動機會。

3. 美國 PMI 數據推薦

每個月都有極多的 PMI 數據會公佈，像是 ISM 與 Markit 統計的服務業與製造業 PMI，又會分為初值與終值，能帶出的交易機會特別多。除此之外還有芝加哥 PMI 數據，也被市場特別看重。其中黃金的波動又以 Markit 統計的服務業與製造業初值當日波動較大，平均可達 28-29 美元之間，而 8 月份的 Markit 服務業與製造業 PMI 初值公佈時間為 8/23(三)，可以特別注意。

美國就業數據帶動

非農當日數據公佈前，已透過經過驗證有 9 成以上勝率的方法，於下午六點先預測價格下落挑戰 1921.49(2.618 回歸線)，並且會建議以當時開盤價格 1933.45 與 0.618 回歸線 (1934.11) 以及 0.5 回歸線 (1934.86) 進場做空。

(圖為 Tradingview 的黃金 4 小時圖非農前走勢)

後續在非農行情公佈後，價格向下挑戰掉落但未挑戰 2.618 回歸線就拉升反彈，並且觸及 0.236 回歸線，該操作的止盈就會從 2.618 回歸線修正至 1.618 回歸線。最後該訂單已於 8/8(二) 有 3 張訂單會觸及修正後的目標而盈利出場。

(圖為 Tradingview 的黃金 4 小時圖非農後走勢)

主要國家利率帶動

近期各國央行持續提升利率，除了引領市場的美聯儲於 7 月就把利率上限提升至 5.50%。同時，歐元區也於同日將利率提升至 4.25%，讓利率回到 2008 年的水準。而加拿大也於 7 月提升至 5.00%，也追隨美國讓利率直奔 2001 年的高水位。直到於本月初，加息浪潮尚未結束，英國也把利率提升至 5.25%，也是讓利率回到 2008 年的高水位。

而下一次的美國利率決議是在 9 月底，目前市場預測的利率將會落在 5.25%-5.50%(數據截至 8/17)，也就是市場預測會按兵不動。

(圖 CME 的美聯儲觀測工具統計 9 月美聯儲利率)

甚至到 12 月的利率預測有 59.2% 會落在 5.25%-5.50%，也相同是較高概率會維持利率不定。等於目前市場推測，2023 年的美國利率應該不會有增息或降息的概率。

(圖 CME 的美聯儲觀測工具統計 12 月美聯儲利率)

籌碼面分析：

透過世界黃金協會的統計，會發現黃金的交易量整體都有在提升。以 2022 年的日均交易量為 1316.2 億美元，截止至 8 月第一周的日均交易量為 1624.6 億美元，增幅超過 20%。

(圖為世界黃金協會的交易量統計)

其中市場關注性較高的美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 公佈的 COT 報告，目前依舊處於多頭格局。如果不是掉落至 0 以下的連續轉正，相對較難掌握趨勢初始的多頭機會。

(圖為 MacroMicro 的黃金 COT 與黃金價格比對)

基本面趨勢分析：

以趨勢判斷來說，美國的實質利率與金價是呈現高度負相關，是遠超美元指數與其他參數的。先前實質利率處在負值，而長期處在負值的利率不適良善的狀態，因此推測美國政府會推動讓利率提升，也進一步帶動黃金價格有下落的機會。但現在的美國實質利率目前已經回歸到 0 以上，這代表說金價下行動能就不是太強烈了。

(圖為 MacroMicro 的美國實質利率與黃金價格比對)

再根據到彭博社,、紐約商品交易所、世界黃金協會整理出的未來近 70 個月的黃金期貨價格預測，可看出越遠期的價格持續拉升，因此也推斷出市場對於黃金未來價格相對看好，也代表未來金價有機會持續上漲。

(圖為世界黃金協會所截取的黃金期貨報價趨勢)

技術面趨勢分析：

技術面來說，以非農延續的交易法來看，數據公布後的上半旬在等待價格突破。空方操作是等待向下收破 1912.74 時，可以考慮追空；多方操作是等待價格連續向上收在 1937.82 以上時，可以選做多。

(圖為黃金非農後一周 4 小時技術分析圖)

後續在中旬時向下收破 1912.74，所以就開始往下看 423.6 回歸線的目標 (1902)。並且月中又再度向下收破 1902，於是繼續向下看 423.6 回歸線的目標 (1888.08)。到目前的價格，都已經觸及預設目標都，獲利皆已達成。

(圖為黃金非農後兩周 4 小時技術分析圖)

整體區間來看，目前價格處於月線的多空布林軌道內，有望形成收窄，現已挑戰到 BBI 中軌 (1896.7)。搭配隨機指標死叉過程，有機會繼續帶動向下挑戰 20 均線(1860.6) 的支撐。若是跌破 20 均線，將有機會往下軌線與 60 均線 (1712.5-1739.2) 邁進。

(圖為黃金月線技術分析圖)

在非農後一周的技術分析，在價格挑戰下軌線，同時隨機指標死叉的狀態下，評斷價格有望繼續向下挑戰 60 均線 (1886.2) 的支撐。

(圖為黃金非農後一周周線技術分析圖)

最後，價格也於本周五 (8/18) 深夜抵達預設目標。後續可以注意 60 均線可能帶動的支撐力度，不排除區間反彈挑戰多空布林下軌線與 5 均線 (1922) 的阻力。

(圖為黃金非農後兩周周線技術分析圖)

了解更多市場分析 https://www.empfs.com/learn/trading-analysis

英皇金融集團為英皇集團成員機構，屹立香港逾四十年，主要為客戶提供優質貴金屬及外匯買賣服務，集團著重網上交易系統的安全性，透過嚴密監管，確保交易平臺高效而穩定。且憑藉穩固根基、龐大網絡及專業團隊，深受客戶信任。

瞭解更多貴金屬交易

想買賣貴金屬？英皇金融集團的投資顧問經驗豐富，為客戶提供專業的貴金屬買賣及交易服務，立即前往網站瞭解更多貴金屬買賣的相關資訊。

www.empfs.com

本文章不構成金融產品或工具邀請、招攬、建議、意見或任何保證。投資者應注意，投資涉及風險，投資產品價格可升可跌，閣下所蒙受的虧損可能超過閣下的最初保證金款額，投資前請充分理解產品風險，並諮詢專業顧問。