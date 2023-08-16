美股走高，中國市場擔憂加深，投資者在震盪中何去何從？

整體來看，今天包括股票和外彙在內的美國市場的各類資產表現良好，公眾在等待隨後發布的更多數據以做出進一步的風險調整。

值得注意的是，中國 1 年期 MLF 利率和逆回購利率分別下調 15 個和 10 個基點。此次貨幣政策調整於七月底中央政治局會議提出的 “積極擴大國內需求” 論調不謀而合，通過對信貸需求端的刺激以及對銀行利率約束的放寬，提振市場信心。而經濟的整體回升依然需要在財政方面強有力的刺激舉措，這也是市場所期待的。下午 2:30 發布的日本工業生產數據、4:00 發布的英國就業數據和晚上 7 點的德國 ZEW 經濟信心指數也可能對市場造成潛在影響。

首先聚焦於股票市場，美國股市普遍看漲，標普 500 上漲 0.6%， 道瓊斯工業指數略微上漲 7 個基點，而納指漲幅最大，當日內上漲了 1.2%，主要由 IT 和通訊服務部門驅動。

圖 1. 納指上漲 1.2%，收於當日高點，數據來源：TradingView

而相比於美國市場，亞洲包括中國市場表現不容樂觀。投資者對中國房地產行業的擔憂，去年超過 2/3 投資於中國市場的對沖基金呈現虧損，以及昨天中融鼎新的多個高收益投資產品出現未付款的情況，讓我們對通縮危機預期進一步加劇，信用風險升高，在監管方面也存有顧慮。相應地，CN50 下跌了 1.4%，恆生指數下跌 1.6%，而恆生中國企業指數跌幅達到 1.8%。

在債券市場中我們可以看到部分拋壓，2 年期美國國債收益率上漲 7 個基點到 4.97%，10 年期國債收益率上漲 4 基點到 4.19%。

外匯市場中美元表現強勁，美元指數小幅上漲 0.3 個百分點，目前在測試 103.37 的位置。英鎊美元貨幣對目前在 1.268 附近交易，會進一步根據今天下午英國工資和就業數據等進行調整。如果數據表現向好，該貨幣對有望回到 1. 25 附近。

圖 2. 英鎊美元貨幣對，數據來源：TradingView

相比之下，由於上週發布的中國貿易數據疲軟和市場中國經濟整體狀況的不確定性增加，離岸人民幣匯率下跌至去年 11 月以來的最低點，目前在 7.29 附近徘徊。

圖 3. 離岸人民幣匯率降至 2022 年 11 月以來最低，數據來源：TradingView

強勢的美元表現也傳導至大宗商品市場，價格整體小幅下調，其中現貨黃金下跌 0.3%，而 WTI 原油下降 6 個基點。

另外，明天於澳東時間中午 12 點發布的新西蘭利率決定和下午 4 點的英國 CPI 數據，也值得投資者進一步關注。

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