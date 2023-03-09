上班族翻身術 學好3招也能成為理財達人！

上班族往往沒時間理財，如果只靠死薪水，在薪資幾乎不動如山、物價卻高漲的年代，實在很難累積財富，該怎麼辦呢？其實很簡單，只要做對三件事情，也能透過定期定額買基金，晉身為資產千萬的千金族。

首先是基金定期定額不中斷：經常在股海翻滾的散戶們，多數是傷痕累累，投入大量時間與精力研究市場，報酬卻不甚理想，甚至是虧損收場。是否有「守株待兔」，就能有不錯收益的投資方法呢？定期定額買基金是最佳選項！

雖然投資人都希望低買高賣，卻鮮少有人可以真正抄底摸頂，往往費時費力，收益卻不彰，還不如定期定額投資基金。因為它具有強迫儲蓄、免除擇時煩惱、分散風險等優勢，只要是優質基金標的，若能堅持定期定額不中斷，即使市場短期波動，也不用怕，因為市場總會有回歸之時。

舉例來說，近 10 年來投資市場風風雨雨，儘管歷經中國股災、中美貿易戰、新冠肺炎疫情、俄烏戰爭、美國聯準會強力升息等多次利空事件，股市因而下挫，但最後都能挺過來，進而迎接好行情。以投資美股來說，持續定期定額 10 年，累積報酬率近 85%，足以說明，與其每天殺進殺出，不如定期定額持之以恆，抱得住、也睡得著，就算大空頭市場來臨，亦無庸畏懼，小錢也終能慢慢滾出大錢。

二是定期定額逢低加碼，成效更優異：許多投資大師取得豐厚之報酬，乃在於他們懂得危機入市，例如股神巴菲特於 2008 年金融危機期間，挹注 30 億美元投資百年工業巨頭奇異公司 (GE)，2017 年出清持股，獲利逾 10 億美元。

對於小資族來說，雖然資金不多，但也可以透過定期定額危機入市，逢低加碼，投資收益更佳。同樣以 2008 年金融海嘯為例，如果於雷曼兄弟破產後，停扣定期定額、並且馬上贖回，當下虧損至少 1 成以上。反之，若能繼續定期定額不停扣，兩年後報酬率已由負轉正，約 6%~50%。如果膽大者，勇於低檔加碼一倍定期定額，投資收益又更好，報酬可以提升至 10%~54%。

三是優選基金做好資產配置，定期定額至少兩年：巴菲特有句名言：如果不願意持有一檔股票 10 年，就連 10 分鐘也不用擁有！那麼，對於定期定額而言，該抱多久，才有效呢？

定期定額最好是能夠讓基金歷經一輪的牛熊市週期，才能發揮定期定額的優勢，熊市之時可以長期投入，分攤平均成本，待牛市收益可觀之際，再獲利了結，可以享有不錯的投資收益成果。

雖然熊市進、牛市出，是最理想狀況，不過，通常只要定期定額 2 年以上，不管任何時點進場，勝率都會較高。舉例來說，無論是台股、中國 A 股、美國科技股，只要扣款 2 年以上，正報酬機率可達 7 成以上。

然而，面對上千檔基金，要選擇好基金，並做適切的投資組合，並不容易。不過，現在小資族、社會新鮮人有福了，只要運用富蘭克林華美投信「倍金術」，每月 2,000 元即可投資兩種組合基金，輕鬆進行資產配置，以台股搭配、全球特別股票基金，或是科技加上中國 A 股基金的組合。此外，還提供定期定額享有終身 0% 手續費優惠，綁定富蘭克林華美 LINE 官方帳號再送 LINE POINTS 25 點 (限已開立富蘭克林華美投信帳戶之客戶)。

以 30 歲開始投資、報酬率 8% 試算，每月定期定額 2,000 元，45 歲可累積近 70 萬元的第一桶金；若有能力者，可以將金額提高至每月 10,000 元，60 歲即可累積出 1,500 萬元身家。因此，想要提早財務自由，只要能夠善用「倍金術」理財法，執行「趁早理財越好、金額越高越好」的投資鐵律，晉升為退休千金族並不難！