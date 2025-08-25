鮑爾釋鴿派訊號 債市先行慶祝 法人：債跑贏科技股、非投等債最具吸引力

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-08-25 18:51

美國聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）上周在 Jackson Hole 全球央行年會上的發言，為市場釋出明確的鴿派訊號，激勵全球股債市同步走揚。法人指出，儘管通膨風險仍在，但就業市場的下行壓力已成為聯準會政策轉向的關鍵因素。投資人應審慎調整資產配置，特別關注非投資等級債券與短天期債券的投資機會，這些資產在當前利率環境下具相對優勢。

鮑爾釋鴿派訊號 債市先行慶祝 法人：債贏過科技股、非投級債最具吸引力。（圖: shutterstock）

富達國際指出，鮑爾在演說中提到，由於風險轉趨平衡，限制性水準的政策利率可能需要調整，並暗示聯準會將調整政策框架，取消 2% 平均通膨的參考值，轉而專注於就業不足的問題。市場解讀為聯準會將於 9 月啟動降息，根據市場預期，降息機率高達 75%。

富蘭克林證券投顧則進一步指出，根據彭博資訊，截至 8 月 22 日，美國 3 年期公債殖利率單日下滑 10 個基點，10 年期與 20 年期分別下滑 8 與 6 個基點，殖利率曲線進一步趨陡，20 年期與 3 年期利差擴大至近四年高點的 120 個基點。

然而，股市反應則呈現分歧。儘管歐美主要股市普遍上揚，但美國大型科技股表現疲弱，那斯達克 100 指數下跌 0.9%。富達國際分析，市場對於科技大廠過去對 AI 資本支出的投資回報產生疑慮，壓抑成長股與動能股表現。這也顯示出，在降息預期升溫的背景下，股市投資仍需謹慎選股，並關注基本面與估值的匹配程度。

在經濟基本面，富達國際指出，根據最新 PMI 數據，美國、歐元區、日本與英國等主要經濟體展現出強勁韌性。美國綜合產出指數創下今年以來新高，製造業與服務業同步擴張。歐元區製造業也首度突破疫情後低迷門檻，顯示全球經濟復甦動能仍在延續。美國製造業的回升部分源於廠商提前增加庫存的需求，這一短期因素可能在未來幾個月逐漸減弱。英國則迎來了一年以來最快的增長，主要由服務業推動，製造業也顯示出穩定的跡象。

在債券市場方面，富蘭克林證券投顧表示，非投資等級債在當前環境中具備四大利多，包括企業體質改善、違約風險低、殖利率具吸引力與技術面支撐。該公司債基金經理人葛倫 ‧ 華勒（Glenn Waller）指出，美國非投資等級公司體質改善，信評達 BB 以上的企業占比已超過五成，降息可緩解成本壓力較高企業的融資壓力，有助於降低違約風險。

根據統計，自 2024 年 9 月至今，非投資等級債累計上漲 6.5%，表現優於投資等級債的 2.1%，而 10 年期與 20 年期以上的長天期債券則仍處於負報酬狀態。

葛倫 ‧ 華勒也提醒，儘管鮑爾釋出鴿派訊號，但他同時強調通膨風險 “偏向上行”，而就業風險 “偏向下行” 的挑戰性局面仍未解除。鮑爾暗示聯準會可能會回歸 2% 的通膨目標，而非自 2020 年以來允許通膨暫時超過 2% 的試驗性政策。因此，儘管市場預期降息，後續政策仍將依賴經濟數據，可能採取「先降息一次再觀察」的策略。

在總體經濟與利率觀點，富達國際指出，近期關稅談判結果符合預期，未引發市場恐慌。美國 7 月非農就業數據不如預期，且前期數據遭下修，顯示勞動市場降溫。這些因素進一步強化市場對降息的預期，也支撐了風險性資產如債券與股票的表現，利差進一步緊縮。

富蘭克林證券投顧建議，投資人不應過度依賴聯準會的政策轉向，而應聚焦基本面堅韌且殖利率具優勢的資產類別。該公司特別看好金融業非投資等級債，因其將最受惠於金融監管鬆綁，且相對不受關稅影響，具備防禦性與成長潛力。